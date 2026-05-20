«Аквариус», «Байкал Электроникс» и «Группа Астра» формируют единую экосистему российских программно-аппаратных комплексов на процессорах Baikal

Компании «Аквариус», «Байкал Электроникс» и «Группа Астра» объявили о намерении совместно создавать и развивать целостную экосистему полностью российских программно-аппаратных комплексов на базе процессоров семейства Baikal для корпоративных заказчиков и объектов критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Результатом совместной разработки станет появление на российском рынке унифицированного инфраструктурного стека, объединяющего аппаратную платформу, процессорное ядро и системное программное обеспечение. Планируется, что серверное и клиентское оборудование «Аквариуса» станет разрабатываться с учетом архитектурных особенностей процессоров Baikal, а операционная система Astra Linux и платформы виртуализации пройдут полный цикл адаптации, оптимизации и валидации непосредственно на целевых аппаратных конфигурациях.

Такой подход призван снять с заказчиков необходимость самостоятельной интеграции разрозненных вендорских продуктов и устранить связанные с этим риски: непредсказуемый уровень производительности, скрытую несовместимость компонентов, множественные зоны ответственности и длительные циклы отладки. В перспективе корпоративные пользователи и операторы КИИ смогут получить готовую, верифицированную и полностью сопровождаемую инфраструктурную среду с единой архитектурой, сквозной поддержкой и прогнозируемым жизненным циклом.

«Как производитель оборудования мы видим в процессорах Baikal надежную отечественную платформу: разработчик последовательно повышает архитектурную зрелость и качество линейки. Эти процессоры покрывают широкий спектр приложений – от клиентских устройств до серверов, систем хранения данных и сетевых платформ. «Аквариус» готов выступать вендором полного цикла, включающего разработку и производство решений на базе процессоров Baikal, техническую поддержку и вывод совместных продуктов на рынок», – отметил Олег Копицын, генеральный директор ГК «Аквариус».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши процессоры воспринимались не как компонент, который нужно адаптировать, а как ядро, задающее инженерную логику всей инфраструктуры. Ранний доступ к дорожной карте и референс-дизайнам, который мы обеспечиваем партнерам, позволяет синхронизировать разработку на годы вперед. В результате корпоративный заказчик сможет рассчитывать не на сиюминутную сборку, а на прогнозируемую траекторию развития своей ИТ-среды на российском технологическом стеке», — сказал Андрей Евдокимов, генеральный директор компании «Байкал Электроникс».

«Наша задача — обеспечить бесшовную и эффективную работу прикладного ландшафта на целевой аппаратной платформе. Мы планируем идти дальше базового тестирования совместимости и намерены адаптировать Astra Linux и свой стек виртуализации под архитектурные особенности конкретных устройств «Аквариуса» на процессорах Baikal. Совместный демофонд и экспертный портал позволят заказчикам не полагаться на декларации, а предметно оценить зрелость и производительность экосистемы еще на этапе принятия архитектурных решений», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

Вендоры планируют развивать экосистему как долгосрочный продукт, расширяя портфель референсных архитектур и реализуя совместные образовательные программы для системных интеграторов и конечных заказчиков.