VisionLabs и «МТС Линк» представили цифровые аватары для публичных онлайн-выступлений

Разработчик решений на базе компьютерного зрения VisionLabs и платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк» представили Luna Avatar — генератор цифровых аватаров. Теперь пользователи могут создавать цифровые аватары с любой внешностью и использовать их для записи лекций и роликов или подключать к онлайн-мероприятиям вместо себя. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

За создание визуального аватара, синхронизацию губ и генерацию готовой лекции отвечают решения VisionLabs, а за речевые технологии — решения MWS AI, российского разработчика технологий на основе искусственного интеллекта (обе компании входят в структуру МТС).

ИИ-аватары помогут сэкономить время пользователям, которые часто выступают онлайн, например преподавателям и тренерам, публичным экспертам, лидерам мнений. Пользователи смогут подключать ИИ-аватаров к выступлениям вместо себя, а освободившееся время тратить на приоритетные задачи.

Один из распространенных сценариев в онлайн-обучении — актуализация уже записанного вебинара. Даже если нужно заменить одну цифру или предложение, лекторам приходится перезаписывать часть вебинара и заново монтировать материал. Благодаря цифровым аватарам процесс упрощается: достаточно внести корректировки в исходный текст, и вебинар сгенерируется заново за несколько минут.

Для создания аватара необходим образец видео с участием пользователя. Далее он сможет выбрать для своего ИИ-двойника подходящий голос (в настоящее время доступны семь вариантов, также можно создать новый голос на основе собственного). Далее в систему загружается текст речи и презентация. Этого достаточно, чтобы сгенерировать выступление, которое можно запустить на онлайн-встрече или вебинаре в «МТС Линк».

«Мы видим растущий спрос на ИИ-решения со стороны всех, кто занимается контентом. Продукт Luna Avatar позволяет экономить часы работы лекторов и блогеров и создавать видео без студий, съёмок и спикеров. «МТС Линк» первым внедрил технологию для генерации аватаров для онлайн-встреч и вебинаров. Мы уверены, что это поможет распространению технологии и в ближайшие пару лет цифровые аватары будут пользоваться доверием наравне с обычными лекторами», — сказала Татьяна Дешкина, директор портфеля продуктов VisionLabs.

Обратная сторона развития решений на основе искусственного интеллекта — появление новых методов кибермошенничества. Злоумышленники могут применять дипфейки, чтобы вводить в заблуждение пользователей на онлайн-встречах. Для этого они используют внешность и голоса других людей, в том числе руководителей компаний и известных личностей. В зоне риска — открытые онлайн-встречи, на которые организаторы приглашают участников по публичным ссылкам.

Чтобы предотвратить мошенничество, «МТС Линк» интегрировал платформу с детектором дипфейков от VisionLabs: теперь система может автоматически распознавать их и направлять пользователям предупреждения о возможном мошенничестве. Подключить инструмент можно как на платформе «МТС Линк», так и в сервисе для видеоконференцсвязи Vinteo (серверное решение, которое входит в структуру «МТС Линк» с 2024 г.).

«"МТС Линк" — одна из первых российских платформ, где появились такие ИИ-инструменты, как расшифровка и саммаризация онлайн-встреч и переписок, а также ИИ-ассистент. Эти функции вызвали большой интерес заказчиков и уже стали стандартом онлайн-коммуникаций. Мы подсчитали, что во втором полугодии 2025 г. они помогли пользователям сэкономить 76,976 тыс. часов, или 8,8 лет. С цифровыми аватарами мы заходим на территорию эксперимента. Однако несмотря на то, что ИИ-двойникам еще только предстоит завоевать доверие и войти в обиход, они также способны принести бизнесу огромную пользу. Технология позволяет сохранять авторский стиль выступлений и при этом освобождает время спикеров на задачи, требующие непосредственного вовлечения», — сказал директор бизнес-юнита «Унифицированные коммуникации» «МТС Линк» Олег Пашукевич.