«МТС Web Services» запустила «Семейство виртуальных сотрудников»

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» (MWS) запустила «Семейство виртуальных сотрудников» – направление по созданию ИИ-специалистов, которые встраиваются в работу как полноценные члены команды. По данным MWS, пилотные внедрения цифровых сотрудников показывают рост скорости процессов до 40% в зависимости от бизнес-функции.

На первом этапе проект охватывает более десяти направлений: финансы, клиентский сервис, юриспруденцию, разработку, HR, бухгалтерию и другие. ИИ-сотрудники могут брать на себя широкий функционал той или иной роли и работать в гибридных командах, взаимодействуя как друг с другом, так и со специалистами-людьми.

К примеру, виртуальный оператор колл-центра может отвечать на вопросы клиентов круглосуточно и маршрутизировать обращения. ИИ-бухгалтер – обрабатывать первичные документы, формировать проводки и сверять данные с контрагентами. Цифровой финансист – строить отчеты и выявлять аномалии в показателях. Виртуальный HR – анализировать резюме и общаться с кандидатами.

Цифровые сотрудники – это ИИ-агенты, объединенные механизмом оркестрации, который отвечает за распределение задач, управление передачей контекста и контроль последовательности операций.

Один агент готовит данные, другие – выбирают модели, настраивают параметры, проверяют качество и сравнивают результаты с предыдущими версиями. После получения задачи на естественном языке система может автоматически собрать датасет, пайплайн обработки данных (дообучение, тестирование и оценка метрик) и подготовить модель к развертыванию.

Решение поддерживает как собственные модели MWS AI, так и сторонние открытые модели с Open AI-совместимым API (единый интерфейс подключения ИИ-моделей разных разработчиков).

Продукт может быть развернут на инфраструктуре заказчика (On-Premises), что соответствует требованиям корпоративной безопасности и позволяет интегрировать решения в существующие ИТ-системы.

«Виртуальные-сотрудники – это ответ на два структурных вызова российской экономики: дефицит трудового населения, который к 2030 г., по разным оценкам, может составить до 11 млн человек, и отстающую производительность труда. В перспективе ИИ-сотрудники смогут работать не только со специалистами-людьми как полноценные члены команды, но и в связке с промышленными и антропоморфными роботами, закрывая контур автоматизации от офиса до цеха», – сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.

