Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

Positive Technologies: 83% кибератак на российскую промышленность совершены с помощью вредоносного ПО

Positive Technologies представила актуальное исследование по киберугрозам в промышленности: в России за последние два года на отрасль пришлось 16% инцидентов в 2024 г. и 19% — в 2025. С 2024 г. интенсивность атак на промышленный сегмент значительно возросла по сравнению с другими секторами российской экономики. Он занял первое место по числу кибератак, тенденция сохраняется и в 2026 г. При этом доля атак с применением вредоносного программного обеспечения (ВПО) выросла с 56% до 83%. Более чем в половине таких случаев (55%) применялось ВПО для удаленного управления, что может говорить об интересе злоумышленников к длительному скрытому присутствию в атакованных системах. Наиболее опасной частью атак на промышленность являются действия нарушителей в технологическом сегменте.

Инциденты на промышленных объектах нарушают производственные процессы, что может лишить людей жизненно необходимых ресурсов — от энергоснабжения до продовольственного обеспечения. От промышленности также зависит работа других важных для экономики страны отраслей, например: транспорта, логистики, строительства, торговли. Все это объясняет устойчивый интерес к отрасли злоумышленников с разными мотивами. За рассматриваемый период российский производственный сектор атаковали 55 группировок. Самыми активными оказались кибершпионские группировки (47% атак), на долю хактивистов пришлось 28% инцидентов, а на долю финансово мотивированных злоумышленников — 25%. Чаще других от киберпреступников страдали предприятия энергетики и ТЭК (22%).

Использование вредоносного ПО (83%) и социальной инженерии (71%) остались основными методами атак на российскую промышленность. При этом в большинстве случаев злоумышленники применяли ВПО для удаленного управления (55%) и шпионское ПО (33%), тогда как во всех остальных странах ведущей угрозой были программы-вымогатели (54%). Вероятно, приоритетами для киберпреступников являлись долгосрочная компрометация и сбор данных, а не немедленное вымогательство.

Рост числа атак с использованием ВПО объясняется интенсивным развитием теневого рынка: медианная цена инфостилера на нем составляет $400, ВПО для удаленного управления — $1,5 тыс., шифровальщика — $7,5 тыс. Там же публикуются руководства по проведению кибератак. Кроме того, анализ объявлений в дарквебе показал — более половины (52%) объявлений об утечках из российских промышленных организаций связаны с бесплатной раздачей скомпрометированных данных, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны хактивистов и финансово мотивированных групп; а самая высокая заявленная стоимость украденной информации составила около $300 тыс.

Нарушение основной деятельности предприятий фиксировалось в 33% инцидентов, что может приводить не только к остановке производства и перерыву в поставках, но и к угрозе жизни и здоровью людей. Более того, действия злоумышленников в операционно-технологическом (ОТ) сегменте, доступ к которому, по данным Zero Networks, в 75% случаев удается получить в ходе компрометации ИТ-инфраструктуры, являются наиболее опасной частью атак.

«В условиях активной цифровизации промышленности растут и киберриски: тесная связь ИТ- и OT-контуров расширяет поверхность атаки, а устаревшие системы годами остаются уязвимыми для известных киберугроз. При этом эффективно защититься с помощью точечных мер или классических ИТ-инструментов невозможно, тут сказываются особенности среды: специализированные протоколы, требования к непрерывности процессов и высокая цена реализации недопустимого события, — отметил Антон Кутепов, руководитель центра промышленной экспертизы Positive Technologies. — Поэтому промышленная инфраструктура требует специализированных решений и комплексного подхода к защите. Только так можно обеспечить киберустойчивость и провести цифровую трансформацию без инцидентов».

Для достижения киберустойчивости предприятия должны выстраивать защиту ОТ-систем так же тщательно, как и защиту ИТ-систем: управлять активами и уязвимостями, контролировать целостность технологической сети, отслеживать взаимодействия между сегментами, защищать конечные узлы, SCADA-системы и промышленные контроллеры. Например, использовать PT ISIM, который обеспечивает сквозную видимость инфраструктуры и единый контекст событий безопасности, в том числе в изолированных средах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Архангельской области сменило зарубежное ПО на российские решения

Атакован крупнейший сборщик iPhone, IBM, Dell, HP. К хакерам попали «секретные чертежи»

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»

Технически продвинутая группировка хакеров атакует Россию и страны СНГ

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

ИИ-расширение Claude перехватывало контроль над браузером Google Chrome

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для дачников и садоводов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: как стать флагманом в 2026 году?

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом

Подбородок оказался лишь побочным эффектом эволюции
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290