Positive Technologies: 83% кибератак на российскую промышленность совершены с помощью вредоносного ПО

Positive Technologies представила актуальное исследование по киберугрозам в промышленности: в России за последние два года на отрасль пришлось 16% инцидентов в 2024 г. и 19% — в 2025. С 2024 г. интенсивность атак на промышленный сегмент значительно возросла по сравнению с другими секторами российской экономики. Он занял первое место по числу кибератак, тенденция сохраняется и в 2026 г. При этом доля атак с применением вредоносного программного обеспечения (ВПО) выросла с 56% до 83%. Более чем в половине таких случаев (55%) применялось ВПО для удаленного управления, что может говорить об интересе злоумышленников к длительному скрытому присутствию в атакованных системах. Наиболее опасной частью атак на промышленность являются действия нарушителей в технологическом сегменте.

Инциденты на промышленных объектах нарушают производственные процессы, что может лишить людей жизненно необходимых ресурсов — от энергоснабжения до продовольственного обеспечения. От промышленности также зависит работа других важных для экономики страны отраслей, например: транспорта, логистики, строительства, торговли. Все это объясняет устойчивый интерес к отрасли злоумышленников с разными мотивами. За рассматриваемый период российский производственный сектор атаковали 55 группировок. Самыми активными оказались кибершпионские группировки (47% атак), на долю хактивистов пришлось 28% инцидентов, а на долю финансово мотивированных злоумышленников — 25%. Чаще других от киберпреступников страдали предприятия энергетики и ТЭК (22%).

Использование вредоносного ПО (83%) и социальной инженерии (71%) остались основными методами атак на российскую промышленность. При этом в большинстве случаев злоумышленники применяли ВПО для удаленного управления (55%) и шпионское ПО (33%), тогда как во всех остальных странах ведущей угрозой были программы-вымогатели (54%). Вероятно, приоритетами для киберпреступников являлись долгосрочная компрометация и сбор данных, а не немедленное вымогательство.

Рост числа атак с использованием ВПО объясняется интенсивным развитием теневого рынка: медианная цена инфостилера на нем составляет $400, ВПО для удаленного управления — $1,5 тыс., шифровальщика — $7,5 тыс. Там же публикуются руководства по проведению кибератак. Кроме того, анализ объявлений в дарквебе показал — более половины (52%) объявлений об утечках из российских промышленных организаций связаны с бесплатной раздачей скомпрометированных данных, что свидетельствует о повышенном интересе со стороны хактивистов и финансово мотивированных групп; а самая высокая заявленная стоимость украденной информации составила около $300 тыс.

Нарушение основной деятельности предприятий фиксировалось в 33% инцидентов, что может приводить не только к остановке производства и перерыву в поставках, но и к угрозе жизни и здоровью людей. Более того, действия злоумышленников в операционно-технологическом (ОТ) сегменте, доступ к которому, по данным Zero Networks, в 75% случаев удается получить в ходе компрометации ИТ-инфраструктуры, являются наиболее опасной частью атак.

«В условиях активной цифровизации промышленности растут и киберриски: тесная связь ИТ- и OT-контуров расширяет поверхность атаки, а устаревшие системы годами остаются уязвимыми для известных киберугроз. При этом эффективно защититься с помощью точечных мер или классических ИТ-инструментов невозможно, тут сказываются особенности среды: специализированные протоколы, требования к непрерывности процессов и высокая цена реализации недопустимого события, — отметил Антон Кутепов, руководитель центра промышленной экспертизы Positive Technologies. — Поэтому промышленная инфраструктура требует специализированных решений и комплексного подхода к защите. Только так можно обеспечить киберустойчивость и провести цифровую трансформацию без инцидентов».

Для достижения киберустойчивости предприятия должны выстраивать защиту ОТ-систем так же тщательно, как и защиту ИТ-систем: управлять активами и уязвимостями, контролировать целостность технологической сети, отслеживать взаимодействия между сегментами, защищать конечные узлы, SCADA-системы и промышленные контроллеры. Например, использовать PT ISIM, который обеспечивает сквозную видимость инфраструктуры и единый контекст событий безопасности, в том числе в изолированных средах.