Университет Иннополис займется развитием ИИ-сервисов для медицинской диагностики вместе с ведущими онкоцентрами страны

Университет Иннополис подписал меморандум о взаимопонимании с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава России, где функционирует Исследовательский центр в сфере ИИ. Аналогичный документ Университет Иннополис заключил с Республиканским клиническим онкологическим диспансером Минздрава Татарстана имени профессора М. З. Сигала — одной из ведущих клинических и научных региональных площадок по онкологии. Об этом CNews сообщили представители Университета Иннополис.

Партнеры планируют совместные научные исследования по разработке инновационных решений в сфере ИИ в здравоохранении, а также интеграцию таких решений в практическое здравоохранение. Как отметили подписанты, исследовательские центры ИИ, функционирующие на базе Университета Иннополис и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, с учетом опыта совместной работы обладают высоким потенциалом для развития сотрудничества и взаимно дополняют друг друга, объединяя компетенции в сферах математики и медицины.

В перспективе учреждения будут готовить размеченные наборы медицинских данных и обучать ИИ-модели по КТ, МРТ, рентген, УЗИ и маммографической диагностике. Также в планах — разработка предиктивных моделей и решений с ИИ в сфере ядерной медицины и радиотерапии.

Стороны готовы проводить научные исследования, создавать результаты интеллектуальной деятельности, разрабатывать и внедрять другие технологии на основе искусственного интеллекта для здравоохранения.

Подписи под документами поставили директор Университета Иннополис Дмитрий Вандюков, заместитель директора по реализации федеральных проектов НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Тигран Геворкян и главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Марат Мухамадеев.

Дмитрий Вандюков, директор Университета Иннополис: «Университет Иннополис уже несколько лет ведет прикладные исследования на стыке искусственного интеллекта и медицины. Наш сервис «ИИ Радиолоджи» (AI Radiology), диагностирующий по снимкам туберкулез, рак легких и другие патологии органов грудной клетки с точностью выше 90 %, уже обработал более миллиона исследований и внесен в реестр отечественного ПО. Эксперты Института ИИ разработали универсальную ИИ-систему для анализа медицинских снимков, а коллеги из Исследовательского центра в сфере ИИ вместе с партнёрами создали первую в России систему для выявления рака желудка в эндоскопических биопсиях, а также ИИ-сервис поиска новообразований желудочно-кишечного тракта на медицинских снимках. Вместе с новыми партнёрами мы сможем объединить нашу экспертизу в ИИ с клиническим опытом онкоцентов, чтобы быстрее доводить новые алгоритмы поддержки принятия врачебных решений до широкого практического внедрения».

Тигран Геворкян, заместитель директора и руководитель Исследовательского центра в сфере ИИ Онкоцентра Блохина: «Наш Исследовательский центр является уникальной площадкой, где на базе крупнейшего в Европе онкоцентра разрабатываются современные решения по рискпрофилированию заболеваний, а также ИИ-модели с технологией компьютерного зрения, масштабируемые на различные профили. Консолидация усилий с Университетом Иннополис значительно повысит возможности поиска прорывных решений в сфере ИИ. Сегодня это особенно актуально, поскольку до 2030 г. перед здравоохранением стоит задача по использованию продуктов, нацеленных на повышение производительности труда, качества диагностики и лечения, а также на оптимизацию процессов администрирования в здравоохранении».