«Архитех ИИ» разработала решение с доступом более чем к 300 LLM с соблюдением российского законодательства

Российский вендор «Архитех ИИ» разработал платформу KodikRouter — это универсальный API-шлюз для работы с большими языковыми моделями. Решение является российским аналогом глобального сервиса OpenRouter, адаптированным под требования отечественного законодательства и бизнеса. Платформа OpenRouter, обслуживающая миллионы пользователей и обрабатывающая свыше 23,4 млн API-запросов ежедневно, поддерживает более 300 языковых моделей и обрабатывает свыше 20 трлн API-запросов ежедневно. Для разработчиков за рубежом это уже привычный инструмент, в то время как российский рынок ИИ-решений движется по аналогичной траектории с задержкой в один-два года. Об этом CNews сообщили представители «Архитех ИИ».

В начале мая 2026 OpenRouter начал рассылать пользователям в России письма о невозможности пополнить счет, что может говорить о постепенном ограничении доступа к ресурсу для российских разработчиков. Учитывая, что по мере перехода компаний от экспериментов к промышленной эксплуатации генеративного ИИ спрос на подобные решения стремительно растет, потеря доступа к ним может негативно сказаться на конкурентоспособности бизнеса.

KodikRouter – полностью российское решение, которое выступает как единая точка входа для работы с нейросетями от провайдеров любой страны, невзирая на ограничения транзакций через один API-ключ.

Ключевая особенность KodikRouter — встроенный модуль маскирования персональных данных (NER), который обеспечивает соответствие требованиям 152-ФЗ.

«Встроенный модуль анализа данных на базе технологии NER (распознавание именованных сущностей) сканирует текст запроса и автоматически находит персональные данные — имена, номера телефонов, паспортные данные, адреса. Эти данные маскируются до того, как запрос уходит к провайдеру модели. После получения ответа данные восстанавливаются. Для разработчика это прозрачно, для конечного пользователя — незаметно, а для компании — это соответствие требованиям 152-ФЗ без какой-либо дополнительной разработки. Это суверенное решение, которое снимает главные барьеры для внедрения ИИ в банках, телекоме, медицине и госсекторе», - сказал директор по развитию компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.

Российская разработка, уверены авторы, позволит компаниям существенно оптимизировать затраты в процессе работы с LLM за счет интеллектуальной маршрутизации, KodikRouter направляет запросы на оптимальные модели по соотношению «цена-качество», что кратно снижает совокупные затраты на ИИ.

Платформа ориентирована в первую очередь на компании, работающие с персональными данными в регулируемых отраслях, а также на весь российский ИТ-рынок, которому необходим легальный и удобный доступ к множеству LLM через «единое окно».