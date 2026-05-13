Группа Rubytech укрепляет позиции на рынке ИВНС в условиях кратного роста спроса на отечественные ПАК

Консалтинговая компания Б1 опубликовала обзор российского рынка инфраструктуры высоконагруженных систем (ИВНС) и сегмента программно-аппаратных комплексов (ПАК): к 2031 году объем рынка превысит 1,5 трлн руб., а сегмент российских вендорских ПАК вырастет почти в пять раз. В основу прогноза лег анализ подходов к построению ИТ-ландшафта ключевых игроков отрасли, данных отраслевых агентств и аналитических платформ (CNews Analytics, IDC, Gartner, НИУ ВШЭ и др.), а также более 40 глубинных интервью с ИТ-директорами ведущих российских компаний и организаций госсектора.

На фоне активного развития рынка Группа Rubytech — лидер рейтинга CNews Analytics среди независимых поставщиков комплексных решений для сегмента ИВНС и, согласно подготовленной агентством «Карте рынка российских ПАК 2026», является единственным профильным вендором, чья линейка ПАК Скала^р охватывает все ключевые ниши высоконагруженных платформ. Доля компании в сегменте программно-аппаратных комплексов составила 26,8% среди специализированных производителей в 2024 году.

Российский рынок ИВНС демонстрирует устойчивый рост: затраты организаций на ИТ-инфраструктуру для высоконагруженных систем будут увеличиваться на 15% в год до 2031 г. — в 1,3 раза быстрее, чем ИТ-бюджеты государственного сектора и крупнейших компаний корпоративного сегмента. При этом в краткосрочном периоде ожидается замедление активности на рынке с нормализацией ситуации в долгосрочной перспективе по мере восстановления экономики. Ключевыми драйверами роста выступают высокая потребность бизнеса в надежных и масштабируемых ИТ-решениях, активное развитие технологий искусственного интеллекта, а также законодательные требования к критической информационной инфраструктуре.

Исследование зафиксировало рост интереса компаний к готовым промышленным ПАК, что отражается в увеличении их доли в структуре рынка ИВНС — с 14% в 2025 году до 17% в 2031 году. При этом такие преимущества, как автономность обслуживания и единая точка технической поддержки, характерны именно для готовых коммерческих решений. Так, в 2025 году на самостоятельную покомпонентную сборку ИВНС приходится 420 млрд руб., а на кэптивные (выполняемые внутри компаний для собственных нужд) разработки ПАК для ее построения — 149 млрд руб. При этом продажи коммерческих ПАК, по прогнозам, вырастут с 89 млрд до 265 млрд руб. к 2031 году.

«Отказ от компонентной сборки и кэптивных разработок — это вопрос выживания корпоративных ИТ-систем. Заказчики больше не хотят брать на себя риски несовместимости оборудования и софта. Переход на готовые комплексы опирается на прагматичный расчет: такой подход радикально снижает совокупную стоимость владения и увеличивает цикл обновления инфраструктуры в среднем до семи лет. Бизнес получает надежную базу для высоких нагрузок и единую точку гарантийной поддержки от одного производителя», — комментирует СЕО Группы Rubytech Игорь Ведёхин.

«Современный ПАК — это не набор отдельных решений, а законченный продукт с четко закрепленной ответственностью: один держатель комплекса и прозрачное распределение ролей между участниками цепочки (разработчиком ПО, производителем оборудования, интегратором). Именно такая модель снижает риски для бизнеса и упрощает управление ИТ-активами, — отмечает Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech). — Обеспечивая непрерывную работу 24/7 и демонстрируя высокий уровень надежности, наши ПАК выходят за рамки стандартной ИТ-инфраструктуры. Каждая Машина Скала^р создается с учетом конкретного сценария применения: будь то эксплуатация транзакционной базы данных, поддержка платежных систем, функционирование автоматизированного банковского комплекса или управление производственными линиями на промышленных предприятиях».

Также позиции Группы Rubytech укрепляются на фоне ключевых макроэкономических и законодательных трендов. К 2028 году значимые объекты критической информационной инфраструктуры обязаны перейти на доверенные платформы. Доля отечественных ПАК в парке установленных готовых решений вырастет с 25% в 2025 году до 74% к 2031 году. Кроме того, капитальные затраты на ИИ-ЦОДы вырастут с 65 млрд в 2025 году до 407 млрд руб. к 2030 году, создавая дополнительный спрос на высоконагруженные системы.

