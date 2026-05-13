Аналитика Bronevik.com: спрос на летний отдых в ближнем зарубежье вырос на 10%

Платформа Bronevik.com проанализировала ранние бронирования туристического жилья в странах СНГ и ближнего зарубежья на летний период. Как показало исследование, спрос россиян на отдых в соседних странах увеличился на 10% год к году. Наибольший прирост числа заказов отмечается в Казахстане и Абхазии, при этом лидером по количеству бронирований остается Белоруссия. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com.

Самый высокий прирост спроса в этом году демонстрирует Казахстан – количество ранних бронирований здесь увеличилось более чем в полтора раза (+54% год к году), при этом доля страны в общем объеме заказов по ближнему зарубежью достигла 7%. Казахстан остается одним из наиболее доступных зарубежных направлений как с точки зрения логистики, так и по стоимости размещения.

В Абхазии число ранних бронирований выросло на 20% год к году. Рост интереса во многом связан с перераспределением спроса с российского Черноморского побережья из-за экологических проблем в ряде курортных зон. При этом Абхазия остается одним из самых востребованных летних направлений благодаря транспортной доступности и привычному формату пляжного отдыха. На регион приходится 27% всех ранних бронирований туристического жилья в СНГ и ближнем зарубежье.

Стабильный рост показывает и Белоруссия – здесь ранние бронирования на лето прибавили 16% год к году. На страну приходится более половины (56%) всех ранних заказов туристического жилья в ближнем зарубежье. Интерес российских туристов к Белоруссии обусловлен отсутствием языкового барьера, удобной логистикой и популярностью экскурсионного и санаторного отдыха.

Средняя стоимость раннего бронирования в странах СНГ и ближнего зарубежья практически не изменилась и сейчас составляет 8 тыс. руб. за ночь (-1% год к году). Самые высокие средние чеки зафиксированы в Азербайджане (10,2 тыс. руб. за ночь), Абхазии (7,9 тыс. руб.) и Белоруссии (7,5 тыс. руб.). Наиболее бюджетными направлениями стали Узбекистан (в среднем 5,3 тыс. руб. за ночь), Грузия (6,2 тыс. руб.) и Казахстан (6,3 тыс. руб.).