На платформе BI.Zone Digital Risk Protection появилась функция ИИ-аналитики

В новой версии платформы BI.Zone Digital Risk Protection появилась ИИ-аналитика на базе собственного ассистента BI.Zone Cubi. Пользователь получает сводку, которая ускоряет работу с большим объемом данных и упрощает принятие решений. Об этом CNews сообщил представитель BI.Zone.

ИИ-ассистент BI.Zone Cubi помогает анализировать десятки тысяч сообщений, за секунды выделяя самую важную информацию. Новая функция доступна в разделах «Инфополе» и «Теневые ресурсы», а в ближайшее время появится и в других.

В «Инфополе» ИИ обрабатывает упоминания в СМИ и социальных сетях. Краткая сводка показывает тональность, список ключевых площадок и тем, а также репутационные риски, связанные с объектом (организацией, персоной или событием).

В разделе «Теневые ресурсы» BI.Zone Cubi работает с данными об активности злоумышленников на теневых форумах и в Telegram. Например, ИИ-ассистент выделяет самых активных пользователей, формирует топ обсуждаемых тем, а также дает рекомендации по киберзащите на основе анализа теневого рынка.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Digital Risk Protection: «Благодаря сводке данных, собранной при помощи BI.Zone Cubi, стало возможным оперативно оценить текущую ситуацию. Так, AI автоматически отображает потенциальные угрозы и отмечает их влияние на организацию. На основе анализа данных AI-ассистент формирует рекомендации по возможному реагированию на ситуацию, а также предлагает перечень действий для минимизации рисков. Например, провести мониторинг источников, проверить доступы, усилить защиту и т.д.».

Ранее BI.Zone Cubi был интегрирован в другие решения: BI.Zone TDR, BI.Zone EDR, BI.Zone Threat Intelligence и BI.Zone GRC. ИИ-ассистент позволяет эффективнее обнаруживать угрозы и реагировать на киберинциденты, используя возможности технологии GenAI.

Управлять внешними цифровыми рисками можно при помощи решения BI.Zone Digital Risk Protection. Платформа помогает защитить бизнес от различных угроз, среди которых фишинговые рассылки, утечки данных, мошеннические сайты и поддельные приложения. Решение также позволяет мониторить теневые ресурсы, чтобы распознавать потенциальные угрозы. BI.Zone Digital Risk Protection охватывает весь цикл работы с цифровыми рисками — от обнаружения до анализа и нейтрализации.