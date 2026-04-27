Россияне нашли дополнительный доход в ритейле: интерес к подработке в I квартале 2026 вырос почти в полтора раза

В сфере ритейла представлен широкий спектр позиций, на которые работодатели активно привлекают сотрудников на полную занятость. При этом все более заметную роль в отрасли играет и частичная занятость, которая помогает бизнес-заказчикам гибко закрывать операционные задачи. Эксперты «Авито Подработки», «Авито Работы» и Х5 изучили, как меняется спрос на специалистов в сфере розничной и оптовой торговли, сколько им платят и в каких регионах такие форматы наиболее популярны. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Подработки», по итогам I квартала 2026 частичную занятость с посменной оплатой в сфере розничной и оптовой торговли предлагали в 2,5 раза чаще (+141% год к году). В среднем здесь можно было рассчитывать на вознаграждение порядка 4,87 тыс. руб. за смену, что на 23% выше 2025 г. Увеличился и интерес самих исполнителей к таким позициям: число откликов стало на 43% чаще. Заметно выросло число таких позиций в Рязанской (+168% год к году, 4 213 руб/смена), Вологодской (+161%, 4 876 руб/смена) и Московской (+155%, 5 414 руб/смена) областях.

«Подработка в ретейле остается одной из самых понятных и доступных сфер для частичной занятости. Во многом это связано с большим количеством предложений и возможностью найти подработку рядом с домом — за счет того, что ретейл-инфраструктура представлена практически повсеместно. Заметно чаще на варианты с посменной оплатой откликались в Кировской (+148%) и Мурманской (+142%) областях. Для бизнеса такой формат удобен возможностью гибко управлять ресурсами команды и оперативно усиливать ее в периоды пиковых нагрузок, а для исполнителей — шансом подобрать подходящие смены рядом с домом и быстро получить вознаграждение», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Высокий спрос на подработку отмечают и сами ретейлеры. Так, в Х5 действует сервис «Смена для своих», которая позволяет сотрудникам откликаться на задания с быстрой выплатой внутри компании, выбирая удобные для себя условия и время. Более 106 тыс. специалистов компании на данный момент уже зарегистрированы в программе. Каждую неделю через платформу выполняется свыше 80 тыс. заданий – 83% от всех опубликованных.

Чаще всего, по данным аналитики Х5, размещают предложения по приемке и выкладке товара, погрузке, замене неактуальных ценников и т.д. Доля таких заданий составляет порядка 80% от всех, что есть в сервисе на данный момент.

«Мы осознанно перешли на собственный инструмент, который позволяет нам оперативно формировать группы в магазинах и на складах, особенно в пиковые сезоны. Люди, участвующие в этом процессе, уже знакомы с процессами и необходимыми задачами и быстро включаются в работу. И, в свою очередь, они могут безопасно спланировать дополнительный доход, например, перед праздниками, — расчет приходит день в день», – сказала Мария Верномудрова, директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5.

Наряду с развитием частичной занятости в ритейле в ряде регионов увеличиваются и средние зарплатные предложения для специалистов, рассматривающих полную занятость.

«По данным «Авито Работы», сфера розничной и оптовой торговли остается одним из ключевых сегментов рынка труда. В целом по России средняя предлагаемая заработная плата в отрасли достигла 64,87 тыс. руб/мес. При этом стоит не забывать, что фактический уровень дохода зависит от опыта кандидата, специфики обязанностей, графика и формата занятости, а также региона трудоустройства. Наиболее заметный рост зарплатных предложений по итогам I квартала 2026 г. зафиксирован в Башкортостане (+26%, 71,83 тыс. руб/мес), Татарстане (+16%, 70,1 тыс. руб/мес), Ставропольском крае (+13,5%, 67,07 тыс. руб/мес), Саратовской области (+13%, 44,94 тыс. руб/мес) и Омской области (+8,7%, 52,19 тыс. руб/мес)», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».