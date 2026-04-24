НТЦ ИТ РОСА и ЗАО «Норси-Транс» подтвердили совместимость оборудования на «Байкал-М» с «РОСА Хром»

Разработчик системного и инфраструктурного ПО НТЦ ИТ РОСА и производитель серверного оборудования и систем хранения данных ЗАО «Норси-Транс» подтвердили совместимость оборудования «Норси-Транс» на процессоре «Байкал-М» с российской операционной системой «РОСА Хром». Проведенные испытания показали корректную работу ОС на ряде устройств, что расширяет для заказчиков возможности выбора отечественных программно-аппаратных решений при построении и развитии ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

Подтвержденная совместимость охватывает два решения из линейки «Норси-Транс»: «НТ» «Манул-Б1» и информационный стенд «Норси-Обелиск». Для заказчиков это означает возможность использовать оборудование на базе «Байкал-М» вместе с «РОСА Хром» 13 в проектах, где особенно важны технологическая независимость, предсказуемость работы платформы и опора на российскую экосистему.

«НТ» «Манул-Б1» — это рабочая станция «Норси-Транс» на базе российского процессора «Байкал-М1». Устройство построено на материнской плате собственной разработки компании, поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти DDR4, оснащается современным набором интерфейсов и может использоваться в составе корпоративной и государственной ИТ-инфраструктуры. Подтвержденная совместимость с «РОСА Хром» дает заказчикам возможность применять такую платформу в проектах, где важны импортонезависимость, надежность и предсказуемость работы программно-аппаратной среды.

«Норси-Обелиск» представляет собой информационный стенд на отечественной аппаратной платформе, в основе которой используется материнская плата формата microATX на базе процессора «Байкал-М». Он ориентирован на работу в корпоративной и государственной ИТ-среде.

«РОСА Хром» 13 — это операционная система для компьютеров и серверов, основанная на «РОСА Платформа» 13. Все компоненты системы проверены на совместимость друг с другом, что обеспечивает ее стабильность и безопасность. «РОСА Хром» 13 разрабатывалась в России более 10 лет. Визуально ОС «РОСА Хром» схожа с Windows, что облегчает ее освоение пользователями. ОС сертифицирована ФСТЭК и добавлена в реестр отечественного ПО Минцифры России, что гарантирует высокую степень защиты данных и соответствие российским стандартам безопасности.

Подтверждение совместимости с «РОСА Хром» важно для организаций, которые планируют переход на отечественные ИТ-решения и хотят заранее снизить риски, связанные с интеграцией программной и аппаратной частей.

Работа по развитию совместимости продолжается. В ближайшее время также планируется подготовка сборки «РОСА Хром» под процессор «Байкал-L», что должно дополнительно расширить возможности использования операционной системы на российских аппаратных платформах.

«Подтверждение совместимости с оборудованием «Норси-Транс» на процессоре «Байкал-М» — это очередной шаг в развитии экосистемы «РОСА Хром». Для заказчиков особенно важно, что речь идет не просто о формальной проверке, а о возможности использовать российскую операционную систему на отечественной аппаратной платформе в реальных инфраструктурных сценариях. Такой подход снижает риски при внедрении, упрощает выбор проверенных решений и помогает выстраивать устойчивую ИТ-среду без зависимости от зарубежных продуктов», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию НТЦ ИТ РОСА.

«Для нас подтверждение совместимости оборудования «Норси-Транс» с «РОСА Хром» — это важный практический результат, который дает заказчикам больше уверенности при выборе отечественного стека. Сегодня рынку нужны не отдельные устройства или отдельное ПО, а готовые и проверенные связки, которые можно использовать в корпоративной и государственной ИТ-среде. Совместная работа с РОСА показывает, что такие решения уже доступны и могут применяться в проектах, где критичны надежность, совместимость и долгосрочная поддержка», — отметил Александр Венидиктов, руководитель развития перспективных технологий «Норси-Транс».