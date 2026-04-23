Сервер «Гравитон» С2124Б на базе российских процессоров Baikal-S включен в реестр Минпромторга России

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, объявляет об успешном включении нового высокопроизводительного сервера «Гравитон» С2124Б в реестр промышленной продукции Минпромторга России. Соответствующая запись официально закрепляет за оборудованием статус продукции первого уровня локализации. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

Это позволяет использовать модель в проектах, регулируемых законодательством в сфере импортозамещения, включая государственные информационные системы и объекты критической информационной инфраструктуры.

Сервер «Гравитон» С2124Б спроектирован на базе российской материнской платы «Сибирь» и оснащен двумя отечественными процессорами Baikal-S с архитектурой ARM. Ключевой особенностью модели является ее специализация на работе с искусственным интеллектом и высокопроизводительными вычислениями. Конструкция корпуса форм-фактора 4U позволяет интегрировать до восьми полноразмерных графических ускорителей с тепловым пакетом до 350 Вт каждый. Это делает сервер оптимальным инструментом для эксплуатации тяжелых языковых моделей и глубокого машинного обучения.

Архитектура сервера предусматривает широкие возможности масштабирования и надежного хранения данных. Система поддерживает установку до 24 модулей оперативной памяти DDR4 DIMM, а дисковая подсистема может быть укомплектована специализированной кроссплатой для 12 высокоскоростных NVMe-накопителей. Для обеспечения стабильной работы инфраструктуры заказчиков компания ведет активную работу с разработчиками популярных российских дистрибутивов Linux по подготовке совместимых версий ПО. Запуск полномасштабного серийного производства запланирован на лето 2026 г.

«Включение «Гравитон» С2124Б в реестр Минпромторга подтверждает технологическую зрелость наших решений на базе российской архитектуры. Мы создали платформу, которая позволяет заказчикам эффективно работать с нейросетями и сложной аналитикой, сохраняя высокую производительность в рамках соответствия актуальным отраслевым нормам. Это стратегически важный продукт для формирования независимого ИТ-ландшафта в нашей стране», — сказал Александр Фильченков, руководитель серверных и сетевых систем «Гравитон».