«Яндекс» и ведущие вузы представили единую модель подготовки специалистов по физическому ИИ

«Яндекс» и пять национальных исследовательских университетов — ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО — разработали модель компетенций в сфере физического ИИ. Это первое в России полное описание того, что должны знать и уметь создатели роботов и автономных систем с ИИ. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Документ открыт для всех: любой вуз может использовать его для составления образовательных программ. Первой программой на основе модели стала Yandex Physical AI Garage — набор на нее уже стартовал и продлится до конца лета.

Модель описывает, как распределяются роли в командах, занимающихся физическим искусственным интеллектом, и какие фундаментальные знания и прикладные навыки требуются в каждой роли — от инженера до менеджера. К примеру, ML-исследователь должен не только освоить линейную алгебру и разбираться в архитектурах нейросетей, но и знать кинематику, понимать принципы работы сенсоров и владеть популярными робототехническими фреймворками.

Благодаря модели у вузов и индустрии появится общая система координат. Вузы смогут актуализировать учебные планы, чтобы готовить востребованных на рынке специалистов. Компании, разрабатывающие физический ИИ, получат возможность восполнить кадровый дефицит и сократить время на погружение молодых специалистов в специфику профессии.

Университеты-партнеры уже используют модель. Другие учебные заведения также могут сверяться с ней при проектировании новых или обновлении существующих программ. Так, университет, который готовит бэкенд-разработчиков, сможет запустить дополнительный трек со специализацией на физическом ИИ — на нем, например, научат создавать API для взаимодействия ML-моделей и робототехнических платформ.

«ИИ все активнее выходит в физический мир и находит применение на производстве, в транспорте, медицине и других сферах. Поэтому рынок нуждается в специалистах нового типа, которые умеют работать как с алгоритмами, так и с инженерными системами, и знают, как внедрять ИИ безопасно. Наша модель впервые в России систематизирует подход к их подготовке. Она объединяет опыт создания физического ИИ, накопленный в Яндексе, с фундаментальным образованием ведущих университетов страны — чтобы их выпускники были готовы к вызовам, с которыми им предстоит столкнуться в индустрии», — сказала директор «Яндекс Образования» Дарья Козлова.

Модель легла в основу программы Yandex Physical AI Garage, которую «Яндекс» запустил вместе с вузами-партнерами. Программа сочетает фундаментальные курсы, которые будут читаться в вузах, и практические модули от экспертов из «Яндекса». Ее участники будут работать над реальными задачами — например, улучшать модели восприятия и навигации, которые помогают автономному транспорту ориентироваться на местности. Принять участие в Yandex Physical AI Garage смогут студенты профильных направлений ВШЭ, МАИ, МИФИ, МФТИ и ИТМО. На программе предусмотрено 100 мест, участникам выплачивается дополнительная стипендия.

«Яндекс Образование» системно развивает проекты по обучению физическому ИИ. Для школьников открыты кружки по ИИ-робототехнике в разных регионах России и запущена онлайн-платформа с симулятором робота. Студенты могут поступить в созданную совместно с «Яндексом» магистратуру AI Robotics в «Сколтехе» и принять участие в студкемпах. Также «Яндекс Образование» вместе с 13 вузами создает модули по физическому ИИ — в новом учебном году их начнут осваивать более 1000 студентов.