«Триколор» подвел итоги 2025 года: 12,36 млн абонентов, +10% новых подключений и рекорд по выпуску устройств

«Триколор», оператор платного телевидения в России, подвел итоги 2025 г. Компания нарастила продажи спутникового интернета и вывела на рынок более 20 новых устройств под собственным брендом. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».





Олег Стручковский, коммерческий директор «Триколор»: «Юбилейный, 20 по счету год стал для “Триколор” годом зрелости и новых возможностей. Мы заложили фундамент для следующих десятилетий, чтобы гарантировать нашим клиентам стабильность и высокое качество вещания. Это основа, на которой развивается наш бизнес и которую так ценят наши абоненты. По итогам года наша абонентская база превысила 12,363 млн домохозяйств. Каждый четвертый россиянин смотрит телевидение от “Триколор”. Количество новых спутниковых клиентов выросло на 10% по сравнению с 2024 г. “Триколор” всегда имел статус клиентоориентированного оператора. Мы действительно сервисная компания, и цифры это подтверждают. 30% наших абонентов остаются с нами более 15 лет, 61% готов рекомендовать нас родным и близким. Для нас это главная оценка. Мы активно развиваем продуктовую линейку под собственным брендом. В 2025 г. выпустили рекордное количество устройств — более 20 новинок, включая QLED-телевизоры в четырех диагоналях и приставки нового поколения. Наша техника доступна в 55 тыс. точек продаж по всей стране, и 97% покупателей остаются довольны выбором. Мы запустили приложение "Триколор Здоровье" — цифровую платформу для профилактики, диагностики и заботы о физическом и ментальном здоровье всей семьи. Уже сейчас сервис дает доступ к онлайн-консультациям врачей, отслеживанию показателей и истории измерений. Это первый шаг к созданию экосистемы непрерывного сопровождения человека на всех этапах жизни. Спутниковый интернет показал рост продаж на 75%. В условиях, когда наблюдаются сложности с мобильной связью, он стал востребованным решением для самых разных ситуаций — от работы до повседневных задач. 2025 г. стал годом коллабораций и партнерств для “Триколор”. В декабре мы подписали меморандум о стратегическом партнерстве с Госкорпорацией “Роскосмос” — совместные проекты по популяризации космонавтики мы вели и в 2025 г. и продолжим в 2026 г. Также на форуме “Россия — спортивная держава” заключили трехлетнее соглашение с Федерацией хоккея с мячом России, договоры с федерациями фристайла, волейбола и водного поло. Онлайн-кинотеатр “Триколор Кино и ТВ” показал уверенный рост: среднесуточное количество зрителей на Смарт ТВ увеличилось на 25%, общее время просмотра — на 8,5%. В 2026 г. мы сохраняем фокус на сервисности, заботе о клиентах и доступности. В продукте — готовим к запуску собственную операционную систему для телевизоров. В онлайн-кинотеатре делаем ставку на социальное взаимодействие и планируем превратить его в гибрид видеосервиса и социальной платформы, где зрители могут не только смотреть контент, но и общаться вокруг него. В клиентском сервисе — открываем более 120 фирменных салонов нового формата, где можно будет не просто купить товары “Триколор”. Мы запускаем полноценные центры лояльности и сервиса. И мы продолжаем вкладываться в развитие нашего основного бизнеса – спутникового ТВ. В 2026 г. "Триколор" задействовал сразу три орбитальные позиции для организации ТВ-вещания: на 36, 56 и 75 градусах. Это уникальный случай для телеком-рынка. Компания пошла на такой шаг, чтобы решить задачи повышения надежности вещания и расширения географии уверенного приема сигнала».

Марина Гаспарян, директор по производству контента «Триколор»: «“Триколор” производит более 50 собственных телеканалов, 17 из которых уже дистрибутируются у других операторов. Доля смотрения собственных каналов в 2025 году выросла на 5%. В топе — “День Победы”, “Любимое”, “Советская киноклассика”, “Наше” и “Романтичное”. Наш зритель хочет понятных, добрых историй и значимых событий. Самые широкие аудитории в 2025 году собрали парад ко Дню Победы и новогоднее обращение главы государства. Среди фильмов лидируют современные сказки — “Чебурашка”, “По щучьему велению”, “Холоп-2”. Это говорит о растущем запросе на российское кино и знакомые с детства сюжеты. Мы запустили серию патриотических, культурных и просветительских проектов. Например, на канале “Большой эфир” стартовали показы спектаклей “Золотого фонда театральных постановок России” в партнерстве с Союзом театральных деятелей. В преддверии 80-летия Победы проведены всероссийские акции “Послание Герою” и “Россия глазами детей” совместно с ВОД “Волонтеры Победы”. В 2026 г. планируем активно расширять нашу библиотеку контента, делать акцент на персонализации, запускать новые форматы, ТВ-шоу и проекты».