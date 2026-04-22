Разделы

Бизнес Веб-сервисы
|

«Триколор» подвел итоги 2025 года: 12,36 млн абонентов, +10% новых подключений и рекорд по выпуску устройств

«Триколор», оператор платного телевидения в России, подвел итоги 2025 г. Компания нарастила продажи спутникового интернета и вывела на рынок более 20 новых устройств под собственным брендом. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

trikolor700.jpg

Олег Стручковский, коммерческий директор «Триколор»: «Юбилейный, 20 по счету год стал для “Триколор” годом зрелости и новых возможностей. Мы заложили фундамент для следующих десятилетий, чтобы гарантировать нашим клиентам стабильность и высокое качество вещания. Это основа, на которой развивается наш бизнес и которую так ценят наши абоненты. По итогам года наша абонентская база превысила 12,363 млн домохозяйств. Каждый четвертый россиянин смотрит телевидение от “Триколор”. Количество новых спутниковых клиентов выросло на 10% по сравнению с 2024 г. “Триколор” всегда имел статус клиентоориентированного оператора. Мы действительно сервисная компания, и цифры это подтверждают. 30% наших абонентов остаются с нами более 15 лет, 61% готов рекомендовать нас родным и близким. Для нас это главная оценка. Мы активно развиваем продуктовую линейку под собственным брендом. В 2025 г. выпустили рекордное количество устройств — более 20 новинок, включая QLED-телевизоры в четырех диагоналях и приставки нового поколения. Наша техника доступна в 55 тыс. точек продаж по всей стране, и 97% покупателей остаются довольны выбором. Мы запустили приложение "Триколор Здоровье" — цифровую платформу для профилактики, диагностики и заботы о физическом и ментальном здоровье всей семьи. Уже сейчас сервис дает доступ к онлайн-консультациям врачей, отслеживанию показателей и истории измерений. Это первый шаг к созданию экосистемы непрерывного сопровождения человека на всех этапах жизни. Спутниковый интернет показал рост продаж на 75%. В условиях, когда наблюдаются сложности с мобильной связью, он стал востребованным решением для самых разных ситуаций — от работы до повседневных задач. 2025 г. стал годом коллабораций и партнерств для “Триколор”. В декабре мы подписали меморандум о стратегическом партнерстве с Госкорпорацией “Роскосмос” — совместные проекты по популяризации космонавтики мы вели и в 2025 г. и продолжим в 2026 г. Также на форуме “Россия — спортивная держава” заключили трехлетнее соглашение с Федерацией хоккея с мячом России, договоры с федерациями фристайла, волейбола и водного поло. Онлайн-кинотеатр “Триколор Кино и ТВ” показал уверенный рост: среднесуточное количество зрителей на Смарт ТВ увеличилось на 25%, общее время просмотра — на 8,5%. В 2026 г. мы сохраняем фокус на сервисности, заботе о клиентах и доступности. В продукте — готовим к запуску собственную операционную систему для телевизоров. В онлайн-кинотеатре делаем ставку на социальное взаимодействие и планируем превратить его в гибрид видеосервиса и социальной платформы, где зрители могут не только смотреть контент, но и общаться вокруг него. В клиентском сервисе — открываем более 120 фирменных салонов нового формата, где можно будет не просто купить товары “Триколор”. Мы запускаем полноценные центры лояльности и сервиса. И мы продолжаем вкладываться в развитие нашего основного бизнеса – спутникового ТВ. В 2026 г. "Триколор" задействовал сразу три орбитальные позиции для организации ТВ-вещания: на 36, 56 и 75 градусах. Это уникальный случай для телеком-рынка. Компания пошла на такой шаг, чтобы решить задачи повышения надежности вещания и расширения географии уверенного приема сигнала».

Марина Гаспарян, директор по производству контента «Триколор»: «“Триколор” производит более 50 собственных телеканалов, 17 из которых уже дистрибутируются у других операторов. Доля смотрения собственных каналов в 2025 году выросла на 5%. В топе — “День Победы”, “Любимое”, “Советская киноклассика”, “Наше” и “Романтичное”. Наш зритель хочет понятных, добрых историй и значимых событий. Самые широкие аудитории в 2025 году собрали парад ко Дню Победы и новогоднее обращение главы государства. Среди фильмов лидируют современные сказки — “Чебурашка”, “По щучьему велению”, “Холоп-2”. Это говорит о растущем запросе на российское кино и знакомые с детства сюжеты. Мы запустили серию патриотических, культурных и просветительских проектов. Например, на канале “Большой эфир” стартовали показы спектаклей “Золотого фонда театральных постановок России” в партнерстве с Союзом театральных деятелей. В преддверии 80-летия Победы проведены всероссийские акции “Послание Герою” и “Россия глазами детей” совместно с ВОД “Волонтеры Победы”. В 2026 г. планируем активно расширять нашу библиотеку контента, делать акцент на персонализации, запускать новые форматы, ТВ-шоу и проекты».

Какого эффекта можно ждать от цифровизации закупок
Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

Ozon собирается построить собственную фабрику по производству электроники

«Базальт СПО» выпускает программный комплекс для офисных сотрудников

iPhone теперь запретят? Разработчики «Телеги» наябедничали властям на удаление приложения из App Store

От редактирования к смыслу: как устроен редактор ContentReader PDF 16

В британский суд подан иск на 2 миллиарда к Microsoft из-за завышения цен

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Рынок аэрогрилей: как Demiand стал брендом №1 в России

Обзор кнопочных телефонов Acer Disco, Twist и Jive: ставка на простоту

Обзор HUAWEI Band 11: компактный ассистент по оценке здоровья

Показать еще

Наука

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас
Показать еще