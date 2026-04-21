«Аэроклуб» представил Link — новый стандарт мобильного продукта в business travel

Компания «Аэроклуб», поставщик TravelTech-решений для управления командировками, вывела на рынок мобильное приложение Link. Его запуск отражает новый этап развития business travel: корпоративные тревел-сервисы, десятилетиями строившиеся вокруг процессов и регламентов, перестраиваются вокруг конечного пользователя. На российском рынке Link формирует новый стандарт мобильного продукта для управления командировками. Об этом CNews сообщили представители «Аэроклуба».

С ростом доли сотрудников, ожидающих высокого уровня цифрового сервиса в повседневной жизни, мобильность, скорость и простота становятся для бизнеса такими же значимыми, как финансовый контроль и соблюдение тревел-политики. Link переводит мобильный канал из вспомогательного в полноценный инструмент управления командировкой с UX, сопоставимым с современными B2C-сервисами. Если раньше приложение закрывало ограниченный набор задач – просмотр маршрута, билетов, согласований и чат с поддержкой, – то теперь позволяет полноценно управлять командировкой со смартфона: оформлять поездки, выбирать и менять услуги, проходить регистрацию на рейс, получать уведомления и работать с документами офлайн. Это стало возможным благодаря полной синхронизации с платформой Time: пользователь может начать оформление поездки в одном канале и продолжить в другом без потери контекста, не повторяя одни и те же действия и не пересобирая поездку заново. При этом приложение поддерживает тот же уровень кастомизации под корпоративные процессы, лимиты и тревел-политики, что и десктопная версия.

Link меняет и логику оформления поездки. Вместо традиционной модели единой заявки с меняющимися статусами в Link реализован e-commerce подход с разделением на корзину и заказ. Это делает сценарий более гибким, понятным и привычным: пользователь может собрать набор услуг, зафиксировать решение в нужный момент и не пересобирать всю поездку при изменении одного элемента.

Важную роль в Link играют ИИ-рекомендации, уже используемые в платформе Time. Алгоритмы учитывают предыдущий опыт пользователя, его предпочтения и корпоративные ограничения, помогая быстрее принимать решения и снижая когнитивную нагрузку. По данным компании, 80% авиабилетов и 88% железнодорожных билетов пользователи выбирают из предложенного системой топ-3, а время на организацию поездки сокращается в среднем на 20 минут, или на 17%.

Поддержка в Link встроена в единый цифровой контур с платформой Time: история обращений сохраняется, чат синхронизирован между каналами, а пользователь может обратиться в поддержку 24/7 – решить типовой вопрос через бота или подключить специалиста для нестандартной ситуации. При отсутствии соединения приложение сохраняет доступ к билетам, ваучерам и информации о бронированиях, позволяя не терять контроль над поездкой даже офлайн.

По оценке компании, ранее доля пользователей мобильного приложения составляла 30-40% по отношению к аудитории Time. С расширением функциональности Link этот показатель может вырасти до 60%. Для корпоративных заказчиков это означает новую логику выбора travel-партнера: эффективность сервиса все чаще оценивается не только по экономике процесса, но и по тому, насколько он удобен для сотрудника в повседневном использовании.

«Сегодня сильный TravelTech продукт должен не только отвечать требованиям бизнеса, но и быть удобным для человека. Именно поэтому Time и Link изначально создавались как единая система со сквозными сценариями, полной синхронизацией и ИИ-рекомендациями. Запуск Link отражает переход к новой модели business travel, где пользовательский опыт становится частью конкурентного преимущества бизнеса», – сказала Юлия Липатова, управляющий директор компании «Аэроклуб».

Для компаний значение Link выходит за рамки интерфейса. Совокупный эффект автоматизации процессов может обеспечивать до 30% экономии непрямых затрат, связанных с фондом оплаты труда и вовлеченностью сотрудников. Но на новом этапе развития рынка выигрывают решения, которые одновременно повышают эффективность бизнеса, лояльность сотрудников и делают повседневные корпоративные сценарии действительно удобными.