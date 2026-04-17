Россияне разочаровались в удаленке: четверть специалистов готовы работать из дома, больше всего трудоголиков живет в Краснодаре и Ростове-на-Дону

По оценкам Страхового Дома ВСК, российский рынок труда за последний год заметно трансформировался. Так, согласно исследованию компании, число специалистов, планирующих строить карьеру исключительно внутри страны, увеличилось до 58%, а удаленка перестала быть важным преимуществом при трудоустройстве для большинства соискателей. Об этом CNews сообщили представители Страхового Дома ВСК.

По оценкам Страхового Дома ВСК, 58% россиян планируют строить карьеру исключительно внутри страны – годом ранее этот показатель составлял 43%. Самые «патриотичные» специалисты проживают в Воронеже (почти 100% респондентов), Ростове-на-Дону (82%) и Перми (75%).

Доля мечтающих развиваться профессионально за рубежом снизилась с 18% годом ранее до 9,5%. В основном такое мнение характерно для жителей Москвы (15%), Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода (по 14%).

Снизилась и доля желающих работать в Европе и США (с 28% до 20% в каждой категории). За год привлекательными странами для построения карьеры стали Япония и Южная Корея (привлекательность стран увеличилась с 7% до 13%), а также стран-членов СНГ, включая Казахстан, Армению, Узбекистан, Белоруссию (с 3 до 13%).

Россияне считают идеальной работу, соответствующую следующим критериям: возможность удаленной работы (25% против 40% годом ранее); возможность работы в крупной компании, с большим и дружным коллективом (22% против 16% ранее); возможность реально помогать людям – например, профессия врача (18% против 9% ранее); возможность работать в креативной индустрии, реализовать творческий потенциал (15% против 13% ранее)

Молодые специалисты (до 35 лет) по-разному относятся к рабочему графику. Так, каждый четвертый 25-34-летний сотрудник готов к переработкам (более 8 часов в день), причем, среди людей с высоким доходом этот показатель достигает 29%. Россияне младше 25, наоборот, зачастую хотели бы работать по 6-7 часов в день (33%) или даже не каждый день (16%). К переработкам из них готовы только 19% респондентов.

Больше всего трудоголиков проживает на юге страны – готовы работать более 8 часов в день 46% жителей Краснодарского края и 45% жителей Ростовской области. Минимальный рабочий график – 4-5 часов в день - предпочли бы жители Татарстана (27%) и Санкт-Петербурга (24%).