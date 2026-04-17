«МегаФон» ускорил интернет в единственном в России музее истории мироздания

Оператор обеспечил мобильную связь и высокоскоростной интернет на территории Музея истории мироздания. В уникальном пространстве под Истрой собрана коллекция метеоритов и ми­нералов со всего мира. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы посетители музея могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами и делиться впечатлени­ями в соцсетях, инженеры «МегаФона» на территории музея развернули телеком-инфраструктуру с под­держкой широкого спектра диапазонов. Это позволило обеспечить стабильный сигнал и скорость пере­дачи данных как внутри здания, так и на прилегающей территории.

Телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, с помощью которой соединение между або­нентами происходит практически мгновенно, а звук остается чистым даже при высокой нагрузке на сеть. Благодаря этому посетители и сотрудники музея могут оставаться на связи, а также использовать со­временные цифровые решения — например, проводить интерактивные экскурсии с применением обо­рудования, подключаемого через мобильную сеть.

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца
«Цифровая среда меняет формат посещения культурных и научных пространств. Ежегодно музей посе­щают сотни гостей, которые в процессе осмотра экспозиции активно ищут дополнительную информацию об экспонатах в интернете. Современная сеть позволяет им без задержек пользоваться мобильным ин­тернетом на скорости до 100 Мбит/с.», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Музей истории мироздания был создан учеными и популяризаторами науки — выпускниками ведущих российских вузов, и за время своего существования прошел путь от полуподвального помещения в Де­довске городского округа Истра до полноценного научного центра. В его коллекции представлены уни­кальные экспонаты, включая метеориты с Луны и Марса. Экспонаты музея демонстрировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также использовались при формировании экспозиций Музея Мирового оке­ана в Калининграде.

Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных

Зачем платить, если можно не платить. Банки требуют обнулить им расходы на звонки от коллекторов

Как ВТБ, «Сбер», Т-Банк импортозамещают ПО и с какими проблемами они сталкиваются

Veon потратит $170 млн из-за обвинения в занижении финансовых прогнозов

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 15 Pro: стильный и сбалансированный

Обзор ноутбука Acer Nitro V 16S AI: симбиоз мобильности и игровой мощности

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Показать еще

Наука

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности
Показать еще