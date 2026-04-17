«МегаФон» ускорил интернет в единственном в России музее истории мироздания
Оператор обеспечил мобильную связь и высокоскоростной интернет на территории Музея истории мироздания. В уникальном пространстве под Истрой собрана коллекция метеоритов и минералов со всего мира. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».
Чтобы посетители музея могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами и делиться впечатлениями в соцсетях, инженеры «МегаФона» на территории музея развернули телеком-инфраструктуру с поддержкой широкого спектра диапазонов. Это позволило обеспечить стабильный сигнал и скорость передачи данных как внутри здания, так и на прилегающей территории.
Телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, с помощью которой соединение между абонентами происходит практически мгновенно, а звук остается чистым даже при высокой нагрузке на сеть. Благодаря этому посетители и сотрудники музея могут оставаться на связи, а также использовать современные цифровые решения — например, проводить интерактивные экскурсии с применением оборудования, подключаемого через мобильную сеть.
«Цифровая среда меняет формат посещения культурных и научных пространств. Ежегодно музей посещают сотни гостей, которые в процессе осмотра экспозиции активно ищут дополнительную информацию об экспонатах в интернете. Современная сеть позволяет им без задержек пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с.», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.
Музей истории мироздания был создан учеными и популяризаторами науки — выпускниками ведущих российских вузов, и за время своего существования прошел путь от полуподвального помещения в Дедовске городского округа Истра до полноценного научного центра. В его коллекции представлены уникальные экспонаты, включая метеориты с Луны и Марса. Экспонаты музея демонстрировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также использовались при формировании экспозиций Музея Мирового океана в Калининграде.