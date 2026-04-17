«МегаФон» ускорил интернет в единственном в России музее истории мироздания

Оператор обеспечил мобильную связь и высокоскоростной интернет на территории Музея истории мироздания. В уникальном пространстве под Истрой собрана коллекция метеоритов и ми­нералов со всего мира. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Чтобы посетители музея могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами и делиться впечатлени­ями в соцсетях, инженеры «МегаФона» на территории музея развернули телеком-инфраструктуру с под­держкой широкого спектра диапазонов. Это позволило обеспечить стабильный сигнал и скорость пере­дачи данных как внутри здания, так и на прилегающей территории.

Телеком-оборудование поддерживает технологию VoLTE, с помощью которой соединение между або­нентами происходит практически мгновенно, а звук остается чистым даже при высокой нагрузке на сеть. Благодаря этому посетители и сотрудники музея могут оставаться на связи, а также использовать со­временные цифровые решения — например, проводить интерактивные экскурсии с применением обо­рудования, подключаемого через мобильную сеть.

«Цифровая среда меняет формат посещения культурных и научных пространств. Ежегодно музей посе­щают сотни гостей, которые в процессе осмотра экспозиции активно ищут дополнительную информацию об экспонатах в интернете. Современная сеть позволяет им без задержек пользоваться мобильным ин­тернетом на скорости до 100 Мбит/с.», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

Музей истории мироздания был создан учеными и популяризаторами науки — выпускниками ведущих российских вузов, и за время своего существования прошел путь от полуподвального помещения в Де­довске городского округа Истра до полноценного научного центра. В его коллекции представлены уни­кальные экспонаты, включая метеориты с Луны и Марса. Экспонаты музея демонстрировались в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, а также использовались при формировании экспозиций Музея Мирового оке­ана в Калининграде.