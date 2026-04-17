«Группа Астра» выпустила инструмент автоматической миграции с Windows на Astra Linux

«Группа Астра», российский разработчик инфраструктурного ПО, объявила о коммерческом релизе нового продукта — Astra Migration, инструмента для автоматической миграции с ОС Windows на ОС Astra Linux. Продукт позволяет переводить на отечественную ОС более 100 рабочих мест параллельно, ускоряя процесс миграции в десятки раз по сравнению с ручным переходом. Astra Migration уже доступен для оформления заказа и призван решить одну из ключевых задач российского ИТ-рынка — массовый и управляемый переход организаций на отечественное программное обеспечение.

По прогнозам экспертов Strategy Partners, объем российского рынка ОС для ПК и серверов вырастет до 55 млрд руб. к 2030 г., при среднегодовом росте 23%. В государственном секторе уровень проникновения отечественных ОС к 2030 г. приблизится к 100%, тогда как корпоративный сегмент сохранит значительный потенциал роста. На этом фоне «Группа Астра» выпускает инструмент, который позволит заказчикам осуществить этот переход максимально быстро, удобно и безопасно.

На практике процесс миграции сопряжен с высокими операционными рисками: ручные сценарии плохо масштабируются, требуют значительных ресурсов ИТ-служб и не обеспечивают прозрачности процесса. Отсутствие централизованного инструмента миграции делает контроль сроков, статусов и качества перехода крайне затруднительным.

Astra Migration устраняет эти барьеры, предлагая комплексное автоматизированное решение для массового перевода рабочих мест на Astra Linux. Продукт кратно — в десятки раз — ускоряет процесс миграции по сравнению с ручным переводом на Astra Linux, обеспечивая при этом параллельную миграцию более 100 рабочих мест одновременно.

Продукт построен на клиент-серверной архитектуре и включает несколько ключевых компонентов. Клиентское приложение Astra Migration App централизованно устанавливается на исходную ОС Windows, автоматически инвентаризирует рабочую станцию — полный сбор данных об аппаратной и программной конфигурации АРМ занимает не более 30 секунд — и информирует пользователя о ходе миграции на всех этапах перехода при минимальном участии с его стороны. Интерактивные уведомления на каждом этапе перехода помогают адаптироваться пользователям: сотрудники видят понятный статус процесса и чувствуют себя участниками перехода. Серверная часть — Astra Migration Server — предоставляет администратору единую панель управления: настройку сценариев миграции, формирование волн перехода, мониторинг статусов устройств в режиме реального времени и контроль блокеров.

Astra Migration обеспечивает перенос пользовательских данных и настроек, проверку совместимости программного обеспечения и оборудования, а также возможность отката к исходной ОС в случае необходимости. В текущей версии поддерживается режим параллельной установки Dualboot — Windows и Astra Linux сосуществуют на одном устройстве, с переносом пользовательских данных и настроек в рамках поддерживаемого сценария. Режим полной замены ОС с переносом данных появится в следующих обновлениях продукта. Все этапы миграции — от инвентаризации исходной системы до финального перехода на Astra Linux — полностью управляемы и прозрачны для администратора.

«Зрелость платформы определяется не только качеством ядра, но и тем, насколько легко на нее перейти. Тысячи компаний переходят на Astra Linux прямо сейчас, и качество этого процесса формирует их отношение к нашему продукту на годы вперед. Именно поэтому мы создали Astra Migration — инструмент, который позволяет перевести тысячи рабочих мест на Astra Linux без остановки бизнеса и перегрузки ИТ-службы, превращая миграцию из необходимости в управляемый и предсказуемый процесс», — отметил Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Astra Migration ориентирован на широкий круг заказчиков: государственные структуры, крупный бизнес, а также средние и малые предприятия, которые стремятся импортозаместить ОС Windows максимально удобно, безопасно и без потери эффективности работы сотрудников.