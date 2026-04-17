Чаще всего кассиров ищут для работы в продуктовых сетях, спортивных магазинах и фэшн-ритейле — «Авито Работа»

Эксперты «Авито Работы» проанализировали вакансии кассиров в разных категориях розничной торговли и выявили, в каких магазинах стали активнее всего искать сотрудников. Исследование проведено при поддержке Академии ритейла. Согласно данным за I квартал 2026 г., наибольшая доля вакансий кассиров приходится на продуктовые сети — 40,3% всех предложений, а средняя предлагаемая оплата составляет 51.77 тыс. руб/мес. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

При этом большинство вакансий для кассиров предполагают посменную занятость, и фактический доход зависит от количества и продолжительности отработанных смен, региона занятости и других факторов.

На втором месте по доле вакансий оказались магазины спортивных товаров: на них пришлось 19,9% всех предложений о работе для кассиров в ритейле. Средний уровень зарплатных предложений в этом сегменте составил 82,13 тыс. руб/мес.

Также значительную долю вакансий сформировали магазины одежды и обуви — в этом сегменте работодатели разместили 12,4% таких объявлений со средней предлагаемой зарплатой 63,23 тыс. руб/мес.

Интересно, что в некоторых регионах кассиров для работы в спортивных магазинах стали искать даже чаще, чем в среднем по России. Так, в первую четверть 2026 г. спрос на кассиров в спортивных магазинах больше всего год к году вырос в Пензенской (+165%), Кировской (+164%) и Курганской (+143%) областях. Одним из факторов роста вакансий мог стать сезонный донабор персонала в начале года. Для розницы первый квартал нередко связан с перераспределением нагрузки внутри магазинов и расширением штата.

«Интерес соискателей к вакансиям кассиров растет не только в массовом сегменте, но и в более специализированных форматах торговли. Например, за год кандидаты стали на 7% чаще откликаться на такие вакансии в магазинах запчастей и на 2% — в магазинах одежды и обуви. Во многом это связано с тем, что при выборе работы люди все чаще ориентируются не только на базовые условия занятости, но и на сам контекст работы: насколько им близка товарная категория, понятны задачи и комфортна сама среда», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

«Стремительно меняется и роль этого специалиста в магазине: все чаще кассир — это еще и координатор в зоне касс самообслуживания. Все чаще именно кассир это единственный представитель — лицо бренда в глазах покупателя. На этом фоне не удивительно, что на Чемпионате выступления кассиров оцениваются почти по 20 различным индикаторам», — сказал Алексей Филатов, основатель Академии ритейла.

