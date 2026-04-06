«М.видео» назвала самые популярные смартфоны в РФ в I квартале 2026 года

«М.видео» проанализировала продажи смартфонов в России по итогам I квартала 2026 г. и определило ключевые тренды рынка, а также самые востребованные бренды и модели. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

По данным компании, в I квартале 2026 г. россияне приобрели 5,6 млн смартфонов на сумму 144 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. рынок снизился на 6% в штуках и на 5% в денежном выражении. При этом средняя цена устройства составила 25,7 тыс. руб., увеличившись на 1% год к году.

Снижение продаж в натуральном выражении связано с сохранением сдержанного потребительского спроса на фоне привлекательных ставок по депозитам и удлинением цикла обновления устройств. Покупатели все чаще выбирают замену смартфона по мере необходимости, а не в рамках регулярного обновления.

В количественном выражении лидерами рынка остаются бренды Redmi, Samsung, Realme, Tecno. Эти производители формируют основу массового спроса за счет широкого ассортимента доступных устройств и активного присутствия в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

В денежном выражении рынок сохраняет иную структуру: ключевыми брендами по выручке являются Apple и Samsung, за которыми следуют Redmi и Realme. Это отражает устойчивый спрос на устройства в среднем и премиальном сегментах, которые формируют значительную часть оборота рынка.

Самые популярные моделей в количественном выражении по итогам I квартала 2026 г.: Realme Note 60X (64/3 ГБ), Redmi A5 (64/3 ГБ), Redmi A5 (128/4 ГБ), Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ), Redmi 15 (256/8 ГБ), Redmi 15C (256/8 ГБ), Samsung Galaxy A17 (256/8 ГБ), Realme Note 60X (128/4 ГБ), Redmi A3 Pro (128/4 ГБ), Realme C75 (256/8 ГБ).

В денежном выражении лидерами продаж стали: iPhone 17 Pro Max (256 ГБ), iPhone 17 Pro (256 ГБ), iPhone 17 (256 ГБ), iPhone 17 Pro Max (512 ГБ), Samsung Galaxy A56 (256/8 ГБ), iPhone 15 (128 ГБ), Samsung Galaxy S25 Ultra (256/12 ГБ), iPhone 16 (256 ГБ), iPhone 16 (128 ГБ), iPhone 16 Pro Max (256 ГБ).

Руководитель департамента «Телеком и гаджеты» компании «М.видео» Никита Толпыгин: «Рынок смартфонов в I квартале 2026 г. продолжает находиться под влиянием сдержанного потребительского спроса. Мы видим, что покупатели стали реже обновлять устройства, при этом более внимательно подходят к выбору и чаще ориентируются на соотношение цены и характеристик. Одновременно сохраняется устойчивый спрос на премиальные модели, прежде всего на устройства Apple и флагманские смартфоны Samsung. Это позволяет рынку в денежном выражении оставаться более стабильным, несмотря на снижение продаж в количественном выражении. В массовом сегменте ключевыми драйверами остаются бренды Redmi, Realme и Tecno, которые активно развивают линейки доступных устройств и предлагают широкий выбор моделей под разные сценарии использования».