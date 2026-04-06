Искусственный интеллект поможет управлять графиками работы локомотивных бригад метро

Новосибирский государственный университет заключил соглашение с Новосибирским метрополитеном о разработке системы автоматизированного планирования работы локомотивных бригад с использованием технологий искусственного интеллекта. Проект станет частью более широкой программы внедрения цифровых решений в городскую инфраструктуру. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

Разработкой займется Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) НГУ, который уже несколько лет реализует проекты в области «умного города». Новая система должна помочь метрополитену автоматизировать составление и корректировку графиков работы сотрудников, снизить нагрузку на диспетчерские службы и повысить эффективность управления персоналом.

«Основная цель нашей работы — создание интеллектуальных систем управления городской инфраструктурой. Мы уже внедряем решения в сфере теплоснабжения, медицины, транспорта, экологии, безопасности, а теперь начинаем сотрудничество с метрополитеном», — сказал руководитель Центра ИИ НГУ Александр Люлько.

По его словам, речь идет о создании цифрового помощника, который будет анализировать множество параметров — от расписания движения поездов до загрузки сотрудников — и предлагать оптимальные варианты распределения смен.

«Это позволит оптимизировать работу, сократить временные затраты и повысить общую эффективность процессов», — сказал руководитель Центра ИИ НГУ Александр Люлько.

Системы такого класса решают одну из ключевых задач крупных организаций — грамотное управление человеческими ресурсами. В транспортной отрасли это особенно важно: необходимо учитывать режимы труда и отдыха, квалификацию сотрудников, изменения в расписании и внештатные ситуации. Искусственный интеллект способен обрабатывать такие данные в реальном времени и быстро пересчитывать графики, что очень сложно сделать вручную без потери качества.

Кроме того, использование ИИ позволяет более равномерно распределять нагрузку между сотрудниками, снижать риск ошибок и повышать уровень безопасности. В перспективе такие решения могут интегрироваться с другими цифровыми системами метрополитена — например, мониторингом пассажиропотока или системами безопасности.

Проект рассматривается как пилотный, однако разработчики изначально закладывают возможность его масштабирования.

«Все наши решения мы создаем с учетом того, что их можно будет адаптировать под другие организации», — сказал Александр Люлько.

По его словам, аналогичные системы могут быть востребованы не только в метрополитенах других городов, но и в целом в транспортной отрасли.

Сотрудничество НГУ и метрополитена стало логичным продолжением ранее достигнутых договоренностей о внедрении технологий искусственного интеллекта в городскую среду. Так, стороны обсуждали проекты, связанные с повышением безопасности на станциях, интеллектуальным видеонаблюдением и анализом пассажиропотока. Также в числе перспективных направлений — внедрение беспилотных технологий и развитие цифровых сервисов управления инфраструктурой.

Как отмечают в университете, ключевая задача подобных проектов — довести научные разработки до уровня конкретных технологических решений, востребованных индустриальными партнерами. Метрополитен, в свою очередь, рассматривает себя как пилотную площадку, опыт которой в дальнейшем может быть масштабирован в других городах России.

Работы по созданию системы планирования графиков локомотивных бригад должны быть выполнены в течение текущего года. Этот проект станет первым шагом в более широкой программе цифровой трансформации новосибирского метро с использованием технологий искусственного интеллекта.