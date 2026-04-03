Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи МТС

МТС объявляет о начале работы над тестовыми проектами по предоставлению телекоммуникационных услуг с различных типов беспилотных летальных аппаратов на удаленных и малонаселенных территориях, где отсутствует мобильная связь. В качестве первого шага в этом направлении МТС первой среди российских операторов связи осуществила в городе Вольск Саратовской области испытательный запуск аэростата с установленной на нем базовой станцией LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе тестов в присутствии журналистов аэростат поднялся на высоту 300 м и был зафиксирован тросами с удерживающего устройства на базе автомобильного прицепа. Подвешенный внизу аэростата радиомодуль с широконаправленной антенной обеспечил уверенное радиопокрытие в стандарте LTE 2100 МГц в радиусе 10 км со скоростью 30 Мбит/сек. Блок управления базовой станцией располагался на земле и соединялся с радиомодулем оптическим кабелем.

«МТС как технологический лидер продолжает развивать телекоммуникации, объединяя классическую инфраструктуру и инновационные решения. Мы запускаем программу испытаний различных авиационных беспилотных систем, при помощи которых можно быстро и с относительно невысокими затратами организовывать временную, но стабильную связь над акваториями, на удаленных и малонаселенных территориях. Со временем подобные решения могут стать промежуточным звеном между наземной телеком-инфраструктурой и орбитальными спутниками связи», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Пресс-служба МТС

«Аэростат позволяет быстро развернуть мобильную связь и интернет практически в любом месте, где есть грунтовые дороги, но нет самой связи. Во время тестирования наши инженеры убедились, что такая летающая базовая станция способна обеспечить вне зависимости от сложности рельефа более эффективное покрытие по сравнению с обычной передвижной базовой станцией», — сказала Инесса Галактионова.