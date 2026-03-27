Сервис «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» вошел в реестр отечественного ПО

Сервис «Сфера Госзапросы» включен в реестр отечественного ПО (реестровая запись №31986 от 06.02.2026) на основании поручения Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

«Сфера Госзапросы» ‒ это система предоставления сведений для информационного взаимодействия через обмен электронными документами кредитных организаций с правоохранительными органами: МВД России, СК России, ФСБ России и другими профильными ведомствами. Сервис подойдет для кредитных организаций, операторов сотовой связи, систем денежных переводов, систем электронных денег, интернет-провайдеров, маркетплейсов и операторов пассажирских перевозок. Для установки и эксплуатации cсервиса не требуется установка дополнительного программного обеспечения, сервис доступен по модели распространения SAAS.

При этом «Сфера Госзапросы» полностью соответствует требованиям законодательства и обеспечивает доступность документов в круглосуточном режиме. Решение совместимо с ИТ-архитектурой банков и работает по принципу встраиваемого модуля. Вся информация передается только по защищенным каналам связи в зашифрованном виде (шифрование по ГОСТу) и доступна представителям правоохранительных органов исключительно в рамках законных и обоснованных официальных запросов в рамках делопроизводств.

«Факт включения ПО в государственный реестр является юридическим подтверждением того, что данный программный продукт имеет российское происхождение и полностью безопасен, так как использует отечественный софт. Также заказчикам не нужно дополнительно производить экспертизу софта, что удобно при закупке сервиса. «Сфера Госзапросы» снижает риски ошибок ручного ввода данных и человеческого фактора при обработке документов запросов от правоохранительных органов в банки. Также он позволяет перевести в электронные каналы взаимодействия по мере запуска новых видов банковских сведений более 99% запросов от правоохранителей. Решение сокращает со стороны кредитных организаций до 70% финансовых издержек на обработку запросов и до 100% экономии на печати и доставке бумажных документов», ― сказали представители «СберКорус».

