МТС ускорила интернет в самом туристическом районе Приморья

Компания МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета стандарта LTE в поселке Славянка Приморского края. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновленная LTE-сеть МТС охватывает центральную часть поселка Славянка. Так, в зону увеличенной скорости мобильного интернета попали база отдыха, магазины и жилые дома. После проведенных технических работ жители и гости Славянки могут более комфортно использовать современные цифровые сервисы – дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

Поселок Славянка расположен на юге Приморья, на берегу одноименной бухты. Это административный центр Хасанского района – туристического центра Приморья. Население поселка составляет около 10,5 тысяч человек, но в теплое время года оно увеличивается за счет туристов со всего Дальнего Востока. К югу от Славянки расположены песчаные пляжи и речные лагуны бухты Баклан и бухты Бойсмана, к северу - бухта Наездник, к востоку — полуостров Брюса с маяком Бюссе 1911 года постройки. Также здесь находятся многочисленные базы отдыха, в том числе работающие круглый год.

«Мы уделяем значительное внимание развитию сети в популярных туристических местах Приморского края. По данным аналитиков Big Data МТС, Хасанский район – один из лидеров в Приморье по турпотоку, поэтому работы по улучшению качества связи здесь мы проводим непрерывно. Только за последний год мы запустили LTE в уникальной локации - на пляже «Трех границ», где сходятся границы России, КНР и КНДР, а также расширили сеть в самых популярных бухтах района – Астафьева, Спасения, Нерпичья и Орлинка. В этом году перед началом сезона мы усилили LTE-сеть в Славянке, чтобы жители и гости Приморья могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисам и умными гаджетами», — сказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.