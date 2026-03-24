Astra Linux подтвердила совместимость с рабочей станцией «Гигант» ГКС-777

Рабочая станция «Гигант» ГКС-777 успешно прошла испытания на совместимость с операционной системой Astra Linux Special Edition. По итогам тестирования оборудование получило официальный сертификат в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra, подтверждающий корректную и стабильную работу аппаратной платформы под управлением отечественной ОС. Об этом CNews сообщили представители компании «Гигант Комплексные системы».

Испытания проводились совместно с разработчиком операционной системы – «Группой Астра». Тестирование выполнялось в соответствии с программой-методикой испытаний, разработанной специалистами Astra Linux, и было направлено на проверку полной функциональности оборудования при работе под управлением операционной системы. В ходе испытаний использовались версии Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8.3.UU1.

В качестве тестовой платформы применялась рабочая станция «Гигант» ГКС-777 на базе материнской платы ГКС-МП-777. Конфигурация также включала базовую систему ввода-вывода «Гигант» версии 3.

В рамках испытаний была проверена корректность загрузки операционной системы, работа оборудования в различных режимах BIOS, функционирование сетевых интерфейсов Ethernet и Wi-Fi, поддержка видеовыходов HDMI и DisplayPort, работа портов USB и аудиоподсистемы, а также стабильность функционирования интегрированного графического адаптера Intel UHD Graphics 770 и поддержка многомониторного режима. Отдельное внимание уделялось корректности работы драйверов и взаимодействию операционной системы с основными аппаратными компонентами платформы.

По результатам испытаний рабочая станция «Гигант» ГКС-777 продемонстрировала стабильную работу под управлением Astra Linux Special Edition. На актуальных версиях операционной системы подтверждена корректная работа ключевых аппаратных компонентов и интерфейсов, что позволило получить официальный сертификат совместимости.

«Подтверждение совместимости с Astra Linux –важный этап развития нашей линейки рабочих станций. Для заказчиков это означает, что оборудование «Гигант» ГКС-777 изначально готово к работе в инфраструктурах на базе отечественных операционных систем. Совместное тестирование позволяет заранее выявить возможные технические нюансы и обеспечить стабильную работу решения в реальных условиях эксплуатации», – отметил Яков Сотников, технический директор компании ««Гигант» Комплексные системы».

Программа технологического партнерства Ready for Astra объединяет разработчиков программного обеспечения и производителей оборудования для обеспечения корректной интеграции российских ИТ-решений. В рамках программы проводится тестирование аппаратных платформ, программных продуктов и инфраструктурных решений на совместимость с операционной системой Astra Linux.

«Развитие российского рынка рабочих станций требует не просто адаптации существующих решений, а создания технологических интеграций на глубоком уровне — от взаимодействия с BIOS до стабильной работы каждого аппаратного компонента под управлением отечественной ОС. Совместимость Astra Linux с рабочей станцией «Гигант» ГКС-777 демонстрирует, как российская операционная система может стать надежной основой импортонезависимых решений в области высокопроизводительных рабочих мест. Программа Ready for Astra создана именно для того, чтобы заказчики получали не просто формальный сертификат, а реально проверенный технологический комплекс, готовый к эксплуатации в инфраструктурах с повышенными требованиями к безопасности и стабильности», — сказал Михаил Геллерман, директор управления операционных систем «Группы Астра».

Подтверждение совместимости рабочей станции «Гигант» ГКС-777 с Astra Linux расширяет возможности применения решения в государственных организациях и коммерческих структурах, реализующих проекты по переходу на отечественное программное обеспечение. Использование сертифицированных аппаратно-программных сочетаний позволяет сократить сроки внедрения, снизить риски интеграции и обеспечить стабильную работу ИТ-инфраструктуры в соответствии с требованиями информационной безопасности.

