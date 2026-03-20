RDW Computers начал массовое производство офисных мониторов на матрицах с частотой 120 Гц

Компания «РДВ Технолоджи» (российский бренд RDW Computers) заявляет о новой концепции качества, которая положена в основу производства офисных моделей мониторов 2026 г. Речь идет о подборе базовых параметров: типов матриц и частоте экрана. Об этом CNews сообщили представители «РДВ Технолоджи».

Мониторы российского бренда RDW Computers работают в составе ИT-инфраструктур более чем 1000 российских организаций и предприятий. Компания первая в России выпустила мониторы с изогнутым дисплеем (2023 г.) и реестровые мониторы с разрешением 2К и 4К (2024 г.). Годом экспансии новых моделей мониторов на ИT-рынок России стал 2025 г. В это время реестровую линейку усиливает новая модель монитора RDW3207 c диагональю 31,5 дюйма и тремя вариантами разрешений экрана (Full HD, Quad HD и 4K Ultra HD). В 2025 г. партнерами «РДВ Технолоджи» выиграно тендеров на поставку порядка 70 тыс. мониторов RDW Computers. В числе заказчиков продукции: государственные организации, учреждения здравоохранения и образования, госкорпорации и коммерческие структуры.

Широта линейки матриц и частота разрешения экранов от 60 Гц до 240 Гц в тандеме с эргономичным дизайном и качественной сборкой – это технологическое кредо RDW Computers. Компания работает в новой концепции качества, когда для массового производства офисных моделей используются матрицы с высокой частотой экрана 120 Гц

Эта концепция реализована в бюджетной конфигурации монитора RDW2401K с диагональю – 23,8", разрешением – 1980x1080 (FHD), типом матрицы – IPS, частотой разрешения экрана – 120 Гц, временем отклика – 4 мс, яркостью – 350 нит. Данная модель снабжена интерфейсами: HDMI, DP, аудио выходом, USB-хабом на четыре порта. В ней предусмотрена регулировка по высоте, портретный режим, поворот вокруг своей оси, наклон. Монитор оснащен встроенным БП, есть динамики, элемент крепления VESA 100х100. цвет – черный.

Модель внесена в Единый реестр РЭП Минпромторга России (№10553885).

«Мы живем в эпоху поглощения динамичного контента, который определяет продуктовую философию производителя и влияет на отношение пользователя к компьютерной технике. Работая весь день за монитором с массивом текстовых файлов и таблиц, мы, пользователи, вправе рассчитывать на ежедневный комфорт глаз, визуальную притягательность изображения и даже эстетическое удовольствие от взгляда на экран, – отметил Павел Коваленко, пресс-секретарь «РДВ Технолоджи». – Поэтому внедрение нового стандарта качества изображения мониторов RDW Computers – это не только еще один шаг навстречу технологическим требованиям, но и движение к элементарному удобству наших пользователей».

В России под брендом RDW Computers (РДВ Компьютерс) на протяжении 10 лет выпускается сертифицированная российская компьютерная техника. Все устройства произведены ООО «РДВ Технолоджи», внесены в каталог продукции Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Компания «РДВ Технолоджи» входит в реестр малых технологических компаний Минэкономразвития России. По версии CNews Analytics на карте «Рынок российских ПАК 2026» продукция RDW Computers отражена в разделе «ПАК для высоконагруженных систем». По версии CNews Analytics в атласе «Импортозамещение-2025» продукция RDW Computers заявлена в четырех номинациях раздела «Аппаратное обеспечение».