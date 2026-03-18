«МойОфис» представляет ИИ-решение для преобразования за секунды устной речи в структурированный текст выбранного формата

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, объявляет о запуске «МойОфис Голосовые заметки ИИ» — решения, за секунды превращающего устную речь в идеальные тексты с помощью технологий искусственного интеллекта. Продукт преобразует голосовые записи в готовые письма, списки задач, посты для соцсетей или в любой другой заданный формат с соблюдением структуры, стилистики и правил русского языка. Решение интегрировано в мобильное приложение для частных пользователей «МойОфис Документы» и бесплатно доступно для устройств на ОС Android. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

«МойОфис Голосовые заметки ИИ» изменит традиционный подход к фиксации идей, составлению писем, написанию постов, формированию списков задач, оформлению итогов встреч и автоматизирует эти процессы. Пользователь просто записывает голосовое сообщение, а система преобразует его в структурированный текст с соблюдением орфографии, пунктуации и логики изложения. Решение обеспечивает высокую точность распознавания речи на русском и английском языках. Далее при помощи встроенного ИИ пользователь может в одно касание сгенерировать необходимый ему формат текста так, чтобы он соответствовал его задаче.

skrinshoty.jpg

МойОфис

Для этого доступно пять готовых шаблонов: «Вывод» — выделение ключевых тезисов из записи; «Список задач» — преобразование устного перечисления дел в структурированный план; «Письмо» — формирование готового делового письма; «Отчет о встрече» — автоматическое написание протокола с фиксацией итогов, задач и распределением ответственных; «Пост» — составление текста для публикации в социальных сетях.

Также пользователь может сформулировать для ИИ собственную инструкцию по преобразованию текста – например, «написать статью для сайта».

Важный аспект в части обеспечения безопасности – решение сохраняет приватность, ведь записи голоса не хранятся на сервере, а удаляются сразу после расшифровки и остаются только на мобильном устройстве пользователя.

Для корректировки полученных текстов предусмотрен встроенный редактор с интуитивно понятным интерфейсом и инструментами ИИ, который позволяет вносить правки максимально быстро и легко.

Для начала работы с «МойОфис Голосовые заметки ИИ» достаточно установить мобильное приложение «МойОфис Документы», доступное во всех основных магазинах приложений: RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Mi App Mall, Samsung Galaxy Store. При этом вводить данные банковской карты не требуется. Бесплатный тариф включает до пяти расшифровок аудиозаписей и до десяти обращений к функциям искусственного интеллекта в сутки. Для пользователей, которые хотят применять эти инструменты чаще, предусмотрена возможность оформления платной подписки с увеличенными лимитами.

«С запуском «МойОфис Голосовые заметки ИИ» мы в корне меняем подход к созданию текстов. Пользователь говорит в свободной, привычной ему форме, а искусственный интеллект ухватывает суть и за секунды преобразует речь в структурированный текст определенного формата — будь то рабочая задача, личная заметка или творческая идея. Наше решение выводит продуктивность пользователей на новый уровень, ведь надиктовать текст в четыре раза быстрее, чем напечатать. Это продукт для всех, кто ценит свое время», – сказал генеральный директор МойОфис Вячеслав Закоржевский.

