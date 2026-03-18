«Магнит» начал интеграцию сервиса Max с программой лояльности

Ритейлер «Магнит» объявил о начале интеграции сервиса подтверждения статуса покупателей через национальный мессенджер Max с программой лояльности «Магнит Плюс». Воспользоваться дополнительными выгодами в магазинах розничной сети смогут пенсионеры и члены многодетных семей. При первом предъявлении цифрового ID в мессенджере Max и карты лояльности на кассах самообслуживания эти категории покупателей получат приветственные бонусы, которые можно потратить в магазинах сети и в доставке.

Новый функционал доступен на всех кассах самообслуживания (КСО), поддерживающих эту технологию. Это более 50 тыс. КСО в 15 тыс. магазинов различных форматов: «у дома», дрогери, супермаркетах и суперсторах.

Чтобы воспользоваться дополнительными преимуществами программы лояльности «Магнит Плюс», необходимо в мессенджере Max привязать профиль к «Госуслугам» и создать цифровой ID. При покупке на кассах самообслуживания нужно отсканировать карту лояльности и цифровой ID в виде QR-кода, который отобразится на экране смартфона в приложении Max, и подтвердить свой статус.

Вячеслав Кубаев, главный директор по цифровым технологиям группы компаний «Магнит», сказал: «Мы первыми в стране запустили технологию цифрового ID для предоставления дополнительных выгод пенсионерам и членам многодетных семей. С помощью мессенджера Max они могут быстро и просто подтвердить свой статус на кассах самообслуживания, а за первую идентификацию мы начислим им бонусные баллы. Мы продолжим углублять интеграцию сервиса цифровой идентификации с нашей мультиформатной программой лояльности. Например, в дальнейшем мы можем использовать цифровой ID для более широкой аудитории, например, для всех клиентов, зарегистрированных в программе лояльности, чтобы предлагать им персональные скидки и акции».

Роман Чекушов, статс-секретарь-заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации, отметил: «Российские ритейлеры продолжают создавать новые возможности для интеграции с национальным мессенджером Max. Сегодня «Магнит» распространил на эту платформу свою программу лояльности «Магнит Плюс». Теперь с помощью мессенджера во всех магазинах сети можно будет подтвердить свой льготный статус, получить скидки. Однозначно этот функционал сделает российский ритейл удобнее и ещё высокотехнологичнее».

В сентябре 2025 г. «Магнит» первым в России начал тестирование технологии подтверждения возраста покупателей с помощью мессенджера Max на кассах самообслуживания – для покупок товаров с возрастными ограничениями. К концу декабря этот функционал был запущен на всех поддерживающих эту технологию КСО, которыми оснащены магазины сети.

В феврале 2026 г. «Магнит» запустил функционал подтверждения социального статуса пенсионера с помощью мессенджера Max во всех магазинах с КСО. С помощью мессенджера пенсионеры могут получать постоянные скидки в магазинах сети, не предъявляя бумажный документ и не прибегая к помощи сотрудников.

