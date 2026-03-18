CraftTalk интегрирована с «Битрикс24»

Компания CraftTalk, разработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник фонда «Сколково», теперь предоставляет своим клиентам бесшовную интеграцию с CRM-системой «Битрикс24». Доработка позволяет компаниям объединить процессы обработки клиентских запросов и истории взаимоотношения в едином рабочем пространстве.

Интеграция устраняет необходимость многократных переключений между омниканальной платформой коммуникаций контакт-центра и CRM: операторы могут создавать лиды, фиксировать историю обращений и ставить задачи в «Битрикс24» напрямую из интерфейса CraftTalk. Это исключает ручной ввод данных и снижает риск потери информации при передаче задач по обслуживанию клиента между отделами.

Благодаря интеграции теперь возможно взаимодействие с карточками клиентов Битрикс24 непосредственно во время диалога без переключений, с автоматической синхронизацией данных. Теперь каждый диалог контакт-центра становится частью CRM, данные заносятся одновременно без временного лага. Интеграция также выполнена на уровне чат-ботов (роботов). Теперь они через интеграционный интерфейс могут завить задачи, лиды в «Битрикс24» и получать статус по ним.

Помимо прямой синхронизации с CRM, платформа поддерживает режим автономного хранения данных во внутреннем хранилище (Elastic), что актуально для компаний с особыми требованиями к организации документооборота .

Интеграция CraftTalk и «Битрикс24» действует как в формате on-premise, так и с облачными версиями платформ. ИТ-службы клиентов могут подключить интеграцию как самостоятельно, так и с привлечением технической поддержки CraftTalk. Компания открыта для индивидуальных доработок интеграционного модуля в случае запросов заказчиков.

«Команда CraftTalk чутко следит за потребностями своих клиентов. Наша интеграция ориентирована на широкий круг компаний-пользователей «Битрикс24», который, согласно исследованию J'son & Partners Consulting, занимает 49% российского CRM-рынка. Наличие готовой интеграции позволит компаниям сократить долю ручного труда и утомительных переключений из программы в программу, при которых часть информации неизбежно теряется. Кроме того, одна из важных задач – обеспечить руководителям наших клиентов полное единообразие информации как в системе контакт-центра, так и в CRM», – сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.