Разделы

ПО Бизнес Кадры Искусственный интеллект axenix
|

В МФТИ разработали ИИ-систему управления складом для крупного ритейла

Искусственный интеллект научился заказывать товары эффективнее, чем традиционные системы. Разработка Института искусственного интеллекта МФТИ увеличила валовую прибыль крупного дистрибьютора на 7% при тестировании на исторических данных. Потенциальный экономический эффект – десятки миллионов рублей в год. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Управление запасами – одна из самых ресурсоемких задач в логистике, особенно при ассортименте в десятки тысяч позиций и нестабильном спросе. Классические системы автозаказа, такие как SAP, Oracle и RELEX, работают по принципу «прогноз плюс правило»: сначала строится прогноз спроса, затем применяется фиксированная формула. Разработанный в МФТИ RL-агент (Reinforcement Learning – обучение с подкреплением) действует иначе – он оптимизирует решения напрямую под целевой бизнес-показатель, учитывая долгосрочные последствия каждого заказа.

В тестировании на полученных ранее данных система подняла долю удовлетворенного спроса с 80% до 90%, что напрямую сокращает упущенную выручку. При этом агент адаптируется к изменениям логистических параметров и рыночной конъюнктуры без ручной перенастройки правил.

«Пример может выглядеть так: агент получает карточку товара: сегодня 15 ноября, цена – 1 тыс. руб., на складе №7 в городе N осталось 8 штук, в пути – еще 12 штук от поставщика «X», которые должны прийти через 3 дня. За прошлую неделю продали 5 штук, за предыдущую – 7. Агент помнит, что две недели назад был заказ на 20 штук, и он пришел вовремя, а три недели назад – заказ на 10 штук, и спрос тогда упал до 2 штук в неделю. На основе этой истории агент не просто считает среднее, а моделирует: «Если я закажу сейчас 15 штук – через 3 дня будет 8 + 12 + 15 = 35 штук. На этот запас я потратил 17,5 тыс. руб. С учетом текущего спроса (5-7 штук в неделю) его хватит на целый месяц, но я ожидаю рост спроса в это время года – например, перед сезоном ТО, – так что могу перехватить часть продаж. Если же закажу только 5 штук – остаток упадет до 15, и есть риск дефицита уже через 10 дней. Оценивая ожидаемую прибыль, вероятность получить дополнительные 2-3 тыс. руб. от повышения спроса перевешивает издержки негативного сценария с затовариванием, поэтому я предпочту сейчас заказать 15 штук. Такой подход обеспечивает масштабируемость на десятки тысяч артикулов без экспоненциального роста сложности модели. Мы фактически научили агента принимать решения по каждому товару, при этом используя опыт, полученный при работе со всей номенклатурой товаров», – сказал руководитель проекта, директор Центра когнитивного моделирования Института ИИ МФТИ и лаборатории когнитивных систем ИИ AIRI Александр Панов.

«Для разработки команда создала цифровую копию бизнес-процессов – платформу, которая проигрывает историю продаж и позволяет тестировать разные стратегии в условиях, максимально приближенных к реальным. На этой платформе обучили нейросеть с оригинальной архитектурой: она управляет каждой парой «товар – склад» автономно, но при этом использует опыт, накопленный при работе со всеми остальными товарами», – сказал директор Института искусственного интеллекта МФТИ Азамат Жилоков.

7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать
7 ошибок при внедрении ИТ-решений в МФО и как их избежать Цифровизация

Обучение прототипа на выборке из 10 тыс. пар «товар – склад» занимает менее суток на стандартном серверном оборудовании. Следующий этап проекта – валидация на отложенных данных заказчика за 2025 г., после чего система может быть интегрирована в существующие ERP-решения, включая «», сначала в режиме «советчика», а затем с переходом к полной автоматизации.

«Переход от прототипа к внедрению займёт около шести месяцев: три месяца на тестирование во внешнем контуре и три – на интеграцию с ИТ-инфраструктурой заказчика. Мы сознательно проектировали систему так, чтобы она встраивалась в уже существующие процессы, а не требовала их перестройки», – сказал разработчик ИИ-решений лаборатории AIRI-МФТИ в Институте ИИ МФТИ Петр Кудеров.

Решение востребовано в секторах с высокой динамикой спроса – крупном ритейле, автосервисе, дистрибуции промышленного оборудования и электроники. Технология открыта к адаптации под задачи конкретных отраслей и готова к пилотному внедрению.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Глюки Windows стали приносить пользу. Слетевшая с катушек ОС подарила пассажирам бесплатные поездки на поездах

Доля российского ИТ-оборудования в проектах по созданию ЦОД увеличилась до 40–60%

Российские системы видеонаблюдения используют ПО, с помощью которого убили иранского аятоллу Хаменеи

Роман Кувшинов, «ОМЗ Перспективные технологии»: Мы формируем новую физику бизнеса компаний

Создатель Photoshop лишился гендиректора. Он проработал 18 лет, бесил пользователей, тряс с них деньги, но смог возвысить компанию

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие внешние звуковые карты до 35 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как платить смартфоном в 2026 году: все способы

Показать еще

Наука

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

Как узнать, какой была жизнь на Земле до древнейшего известного предка?

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837