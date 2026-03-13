Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кудеров Петр
СОБЫТИЯ
|13.03.2026
|В МФТИ разработали ИИ-систему управления складом для крупного ритейла 1
|24.01.2025
|Ученые «подсмотрели» у мозга алгоритм для улучшения памяти робота 1
Кудеров Петр и организации, системы, технологии, персоны:
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1445 1
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 89 1
