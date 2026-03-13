«Инферит Техника» запустил партнерскую программу для системных интеграторов и участников госзакупок

Подразделение российского ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) — «Инферит Техника» — расширяет сотрудничество с системными интеграторами и участниками госзакупок в рамках своей новой партнерской программы. Она ориентирована на реализацию инфраструктурных проектов любого масштаба: от оснащения рабочих мест до построения систем хранения данных, — и отвечает стратегии развития ГК Softline. Об этом CNews сообщили представители Softline.

«Инферит Техника» — российский производитель компьютерного и серверного оборудования. Создает конфигурации техники по индивидуальным запросам клиентов, разрабатывает, производит и предоставляет комплексные ИТ-решения. В продуктовой линейке компании — ПК, ноутбуки, моноблоки, сервера, системы хранения данных и периферия.

Завод вендора расположен во Фрязино и позволяет выпускать до 300 тыс. единиц техники и 60 тыс. электронных модулей (оперативная память, материнские платы) в год. Это обеспечивает предсказуемость поставок и наличие типовых конфигураций со сроком отгрузки три-семь дней.

Ключевой особенностью партнерской программы является возможность уверенного участия в госзакупках. Моноблоки, системные блоки, серверы и другие устройства «Инферит Техника» включены в реестр Минпромторга. Для участия в тендерах партнерам предоставляется полный пакет документов. Дополнительно вендор берет на себя гарантийные обязательства сроком до пяти лет, обеспечивает работу авторизованных сервисных центров и выездных специалистов.

Программа предусматривает три уровня сотрудничества: «Стандартный партнер», «Авторизованный партнер» и «Ключевой партнер». Доступ к инструментам поддержки расширяется по мере роста объема проектов: от гибких финансовых условий через дистрибьюторов до личного кабинета для регистрации сделок, получения технической документации и обучения специалистов. Для ключевых партнеров предусмотрен выделенный менеджер.

Типовые сценарии сотрудничества включают поставку рабочих мест для коммерческих и госучреждений, запуск серверной инфраструктуры в ЦОД, обновление систем хранения данных. Партнер формирует спецификацию, ведет коммуникацию с заказчиком и реализует внедрение, а «Инферит Техника» обеспечивает технические консультации, предсказуемые сроки поставки, гибкие конфигурации и сервисную поддержку.

«Наша партнерская программа поможет интеграторам и участникам тендеров снизить операционные риски, упростить согласование оборудования в рамках проектов и выстроить долгосрочное сотрудничество с отечественным производителем. Развитие партнерской сети является для нас важным шагом масштабирования поставок российской техники в госсектор и корпоративный сегмент», — отметил Денис Петров, директор департамента по работе с партнерами «Инферит Техника» (кластер «СФ Тех» ГК Softline).