Технологическая синергия и операционная эффективность: «Группа Астра» выводит на рынок решение для защиты данных в виртуальных средах

«Группа Астра» объединила платформу серверной виртуализации VMmanager и систему резервного копирования RuBackup в единый бандл. В составе этого решения защита данных становится неотъемлемой частью виртуальной среды, обеспечивая сохранность информации с момента развертывания инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

RuBackup — корпоративная система резервного копирования, гарантирующая надежную защиту информации в инфраструктурах любого масштаба. Продукт поддерживает всю необходимую функциональность для сохранности данных виртуальной платформы, включая эффективную дедупликацию, отказоустойчивость и взаимодействие с ленточными библиотеками.

VMmanager выступает основой для цифровой среды, объединяя серверы и хранилища в единый кластер. Интеграция выстроена на системном уровне: копирование выполняется безагентно через API гипервизора без остановки приложений, с поддержкой полных, инкрементальных и дифференциальных копий при минимальном влиянии на производительность.

Управление резервным копированием осуществляется в интерфейсе RuBackup. Это позволяет администраторам быстро восстанавливать данные, не переключаясь между разными системами. Автоматическая синхронизация данных о копиях упрощает администрирование и гарантирует актуальность.

Объединение дает заказчику комплексный эффект. С одной стороны, это операционная и коммерческая эффективность: единая закупка, общая техническая поддержка и снижение совокупной стоимости владения. С другой — технологическая синергия: платформы развиваются с учетом друг друга, а их взаимодействие отточено до уровня, когда защита данных становится естественной функцией виртуальной среды.

«Заказчики, использующие VMmanager, все чаще запрашивают готовые сценарии резервного копирования, не требующие сложной настройки, — сказал Иван Нистратов, коммерческий директор ISPsystem. — Бандл с RuBackup удовлетворяет эту потребность: глубокое взаимодействие продуктов обеспечено на системном уровне, а единые процедуры закупки и поддержки позволяют компаниям сосредоточиться на своих задачах».

«Рынку давно требовалось готовое, проверенное решение для защиты виртуальных сред, которое не приходится собирать из разрозненных компонентов самостоятельно. Бандл RuBackup и VMmanager избавляет заказчика от интеграционных рисков, сокращает время внедрения и дает уверенность, что копии создаются корректно, а восстановление в случае сбоя сработает штатно», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «РуБэкап».

Обе разработки имеют сертификаты ФСТЭК России и включены в Реестр отечественного ПО Минцифры, что гарантирует соответствие требованиям безопасности и готовность к использованию в государственных и корпоративных проектах