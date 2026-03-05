Разделы

«М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5

«М.видео» объявляет о начале продаж новых наушников Huawei FreeBuds Pro 5 с акустической системой с двумя излучателями, интеллектуальной системой шумоподавления нового поколения и профессиональной настройкой звучания от экспертов Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro 5 сочетают акустическую систему с двумя излучателями, передачу звука без потерь 48 кГц / 24 бит со скоростью до 2,3 Мбит/с, интеллектуальную систему шумоподавления на базе двух излучателей и обновленный компактный дизайн.

Благодаря акустической системе с двумя излучателями, двумя процессорами DSP и двумя преобразователями DAC наушники обеспечивают раздельную обработку низких и высоких частот. Нижний диапазон частот достигает глубины 10 Гц, а верхних частот до 48 кГц. Такая архитектура снижает низкочастотные искажения до 45% и улучшает детализацию высоких частот до 100% по сравнению с предыдущим поколением. Поддержка кодека L2HC 4.0 позволяет передавать звук без потерь в формате 48 кГц / 24 бит со скоростью до 2,3 Мбит/с при сопряжении с совместимыми устройствами Huawei.

Отдельное внимание было уделено профессиональной акустической настройке. В работе над профилями эквалайзера Huawei FreeBuds Pro 5 принимал участие звукорежиссер Московской консерватории имени П. И. Чайковского — Владислав Крылов. Экспертная калибровка позволила добиться точного баланса частот, естественной передачи тембра инструментов и реалистичной глубины сцены. Особое внимание уделялось сохранению динамики симфонической музыки, детализации вокала и корректной передаче пространственных характеристик записи.

В Huawei FreeBuds Pro 5 реализована интеллектуальная система активного шумоподавления на базе двух излучателей. Высокочастотный и низкочастотный модули формируют обратные звуковые волны, эффективно нейтрализуя внешние шумы. Модель MIMO с искусственным интеллектом анализирует изменения окружающей среды в режиме реального времени и автоматически настраивает параметры активного шумоподавления. Общая эффективность шумоподавления увеличена до 220% по сравнению с предыдущей версией модели. Система из трех микрофонов с датчиком костной проводимости обеспечивает кристально чистую передачу голоса даже при уровне шума до 100 дБ и скорости ветра до 10 м/с.

Как «Детский мир» выстраивает A/B‑эксперименты в мультивертикальном ритейле
Цифровизация

При разработке FreeBuds Pro 5 инженеры проанализировали более 10 тыс. форм ушных раковин и протестировали свыше 60 конструкций насадок. Внутриканальная часть уменьшена на 7,5%, общий объем — на 10%, вес — на 6%. Четыре размера силиконовых насадок обеспечивают надежную и комфортную посадку. Зарядный чехол стал компактнее на 5,5% по сравнению с предыдущим поколением и получил скрытую поворотную петлю для цельного и минималистичного внешнего вида. Модель представлена в четырех цветах: песочный, белый, серый и темно-синий.

Стоимость Huawei FreeBuds Pro 5 в каналах «М.видео» — 16 999 руб. В период с 5 марта до 6 апреля 2026 г. при покупке наушников пользователи получат скидку 2000 руб.

