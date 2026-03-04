Разделы

Ямальцы смогут бесплатно пройти образовательный курс по кибербезопасности

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске интерактивного бесплатного курса «Кибербезопасность: гид против мошенников». Курс поможет жителям Ямало-Ненецкого автономного округа повысить цифровую грамотность, а также лучше понять основные цели, логику действий и инструменты, которые используют мошенники. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новый курс разработан с учетом экспертизы сервиса по защите от мошеннических и спам-звонков. Он состоит из 12 тематических блоков, каждый из которых подробно раскрывает основные мошеннические схемы, методы психологического воздействия и способы защиты от них: фишинг, спуфинг, ИИI-фейки и другие. После изучения материалов пользователь сможет пройти итоговый тест из 12 вопросов для проверки полученных знаний и закрепления материала.

«В Ямало-Ненецком автономном округе тенденция роста мошеннических звонков сохраняется. В 2025 их было на 14% больше по сравнению с предыдущим годом, а схемы обмана стали более изощренными. Развивая технологическую защиту пользователей, мы параллельно усиливаем просветительскую работу, включающей образовательные проекты, мастер-классы по кибербезопасности. Для нас важно повышать цифровую грамотность населения региона и формировать осознанный подход к безопасности. Новый курс подойдет для интернет-пользователей всех возрастов, особенно он будет актуален для школьников и людей старшего поколения», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Ранее МТС как участник Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках образовательного проекта «Поколения М» запустила видеообучение по кибербезопасности для школьников. Также компания провела чемпионат цифровой грамотности «Серебряная цифра» для пенсионеров.

