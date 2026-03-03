«Энгельс» вместо Bosch: в Саратовской области возрождается производство отечественного профессионального электроинструмента

Завод ООО «Энгельс Электроинструменты» вошел в состав активов холдинга АО «Е1 Групп». АО «Е1 Групп» нацелено на расширение производства профессионального электроинструмента на базе завода в г. Энгельс, а также развитие производственно-технической платформы завода при поддержке широкой сети дистрибуции компании Distribution for Construction (эксклюзивный дистрибьютор бренда DongCheng – участника профессионального электроинструмента на рынке Китая) и комплексных логистических решений NOYTECH Supply Chain Solutions (международная группа компаний, обеспечивающая управление цепями поставок и полное сопровождение логистики продукции).

Партнером проекта в области ИТ-инфраструктуры и технических решений станет ГК Softline. Инвестиционно-технологический холдинг обладает значительным опытом в цифровой трансформации промышленных предприятий, что подтверждается множеством реализованных проектов. Внедренные ГК Softline продукты успешно решают комплексные задачи индустриальных заказчиков из различных отраслей – от автоматизации работы с документацией и базами данных и миграции на импортонезависимые платформы до управления всеми этапами производства и оптимизации ремонтных работ на предприятиях.

Завод сохранил технологические и производственные компетенции. Сейчас предприятие состоит из 210 сотрудников, 96% которых были сотрудниками международного концерна Bosch.

Стратегия развития предусматривает создание новых рабочих мест в Саратовской области, что внесет значительный вклад в развитие региона. Кроме того, локализация производства позволяет сократить логистические издержки и сроки поставок для российских заказчиков, обеспечит комплектующие и запчасти для обслуживания и ремонта электроинструмента для стабильной работы потребителей продукции по всей России.

Создание нового промышленного кластера

Производственные мощности, расположенные на территории г. Энгельс Саратовской области с августа 2025 г., выпускают профессиональный электроинструмент под брендом «Энгельс». Продукция ориентирована на профессиональных пользователей, а также на крупных корпоративных клиентов и государственных заказчиков в области ремонта, строительства и промышленности. Среди ключевых потребителей — строительные и девелоперские компании, отраслевые и добывающие предприятия страны.

«Вхождение завода в холдинг АО «Е1 Групп» и партнерская поддержка отраслевых лидеров в сочетании с нашим многолетний опытом производства электроинструмента в составе международного концерна Bosch — это новый импульс для развития предприятия и создания конкурентоспособной отечественной продукции мирового уровня, — отметил Сергей Закора, генеральный директор ООО «Энгельс Электроинструменты». — команда завода будет и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие производства электроинструмента в России и повышению нашего технологического суверенитета».

«Развитие локального производства в ключевых областях — это сложный процесс, но с опорой на уже сложившийся коллектив и стандарты работы, мы видим большой потенциал в локализации крупнейших сегментов рынка электроинструментов, – сказал Андрей Благоразумов, директор Управления по развитию и продвижению отраслевых, бизнес и продуктово-сервисных решений «Софтлайн Решения» (ГК Softline) – Наша цель — не просто обеспечить российский рынок качественным инструментом российского производства, но и используя наши компетенции в программном обеспечении способствовать росту производительности труда за счет цифровизации управления парком средств малой строительной механизации».

Перспективы развития

В среднесрочной перспективе холдинг планирует: увеличить объемы производства текущего модельного ряда продукции; расширить ассортимент выпускаемого инструмента в нескольких сегментах; предложить актуальные для отрасли цифровые решения; развивать собственный R&D-центр для разработки инновационных решений; повысить степень локализации продукции.

Полный производственный цикл

В России создано производство, охватывающее все этапы — от разработки пресс-форм и производства компонентов до сборки готового инструмента нескольких сегментов: угловых шлифовальных машин, сетевых дрелей, прямошлифовальных машин и занимается развитием новых категорий и направлений. На первом этапе на заводе реализовано производство линейки угловых шлифовальных машин (УШМ) под брендом «Энгельс» мощностью от 850 Вт до 2,6 кВт. Текущая линейка включает в себя 16 моделей сетевых УШМ с диаметром диска 125 и 230 мм, а также две модели ударных сетевых дрелей ДУ 600-13 БЗП и ЗВП. Эта продукция уже доступна на полках страны, в том числе в крупнейших сетевых магазинах и онлайн рознице. В апреле 2026 г. состоится старт продаж продукции в новых сегментах: прямошлифовальные машины и оснастка под собственным брендом.

В ближайшее время планируется расширение номенклатуры, в том числе за счет сетевых перфораторов и аккумуляторного инструмента нового поколения. Разработки будут вестись в партнерстве с крупнейшими мировыми производителями, включая китайские технологические компании, с перспективой сотрудничества с другими международными поставщиками и лидерами отраслей.

Дистрибуция и сервисное обслуживание

Завод сотрудничает с широким кругом дистрибуторов как на федеральном, так и на региональном уровне. Уже сегодня продукция завода доступна у более чем 60 торговых партнеров и этот список динамично растет. Задача Distribution for Construction RU (D4C) – обеспечить доступ к продукции бренда «Энгельс» для потребителей на всей территории России и Таможенного союза, в тех каналах продаж, где различным потребителям удобно приобретать оборудование. Логистическую инфраструктуру проекта обеспечивает NOYTECH Supply Chain Solutions, имеющая значительный практический опыт взаимодействия с производственными площадками в Китае и сопровождающая поставки на всех этапах — от подготовки импортных процедур и обязательной разрешительной документации до своевременного распределения продукции по территории присутствия. Для удобства пользователей реализован инновационный подход к осуществлению сервисного обслуживания, позволяющий обеспечить качественный послепродажный сервис на всей территории России.