Более 3 млн контрактов заключили на «Портале поставщиков» за 13 лет

Более 3 млн контрактов заключили на столичном «Портале поставщиков» с момента его создания в 2013 г. Самыми востребованными категориями стали медицинские, строительные товары и услуги по техническому обслуживанию. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«За 13 лет портал поставщиков из инструмента, обеспечивающего проведение госзакупок малого объема только для столицы, превратился в межрегиональную электронную платформу для всей России. Сегодня свыше 60 тыс. заказчиков из 44 регионов — государственные и муниципальные организации, школы, больницы, детские сады — оперативно закупают на портале необходимые товары, работы и услуги более чем у 395 тыс. поставщиков со всей страны. За этот период на платформе заключили 3,1 млн контрактов на приобретение самых разных позиций — от канцелярских принадлежностей до высокотехнологичного оборудования. Их общий объем превысил 680 млрд руб. Наиболее популярной категорией стали медицинские товары, на поставку которых было подписано почти 246 тыс. договоров. В тройку лидеров также вошли строительные товары — 243 тыс. контрактов и услуги по техническому обслуживанию, содержанию и текущему ремонту — 213 тыс. сделок», – отметила Мария Багреева.

Ежедневно на портале заключается более 1,5 тысячи контрактов, а перечень доступных в каталоге товаров, работ и услуг насчитывает свыше 3,4 млн уникальных наименований.

«Более половины заключенных за 13 лет на портале контрактов – 1,8 млн – пришлось на поставщиков из Москвы. Помимо столичных предпринимателей, в пятерку лидеров вошли представители Московской области, которые подписали 313,2 тыс. договоров, Пермского края – 291,3 тыс. контрактов, Ямало-Ненецкого автономного округа и Краснодарского края – 61,7 тыс. и 55 тыс. сделок соответственно. Таким образом, поставщики из пяти наиболее активных регионов обеспечили более 80% от общего числа сделок», – сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Портал поставщиков создан в 2013 г. для автоматизации закупок малого объема. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, к порталу присоединился 44 регион-заказчик – Курская область.

Функциональным заказчиком портала является Департамент города Москвы по конкурентной политике, а техническое развитие курирует столичный Департамент информационных технологий.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».