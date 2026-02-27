На праздник Белого месяца Сагаалган прибыли туристы из Иркутска, Улан-Удэ и Китая

Цифровая экосистема МТС на основе обезличенных данных платформы «Геоэффект» проанализировала туристическую активность в Забайкальском крае во время празднования Сагаалгана – Нового года по лунному календарю. Праздничные мероприятия в Чите, поселках Агинское, Могойтуй и Дульдурга посетили жители из соседних регионов, а также туристы из Китая. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной локацией в праздничные дни с 18 по 21 февраля стала площадь Ленина в Чите, где выступали фольклорные коллективы и артисты, гостей угощали бурятскими сладостями боовами, все желающие могли попробовать свою силу в традиционном разбивании хребтовых костей и поучаствовать в гранд-ехоре – национальном бурятском хороводе. Также точками притяжения туристов стали мероприятия, проходившие в поселках Агинского Бурятского округа – Агинское, Дульдурга и Могойтуй.

Внутренний туристический поток сохранился на уровне прошлого года – большую долю (80%) на праздничных мероприятиях составили россияне. При этом из соседних регионов самыми многочисленными оказались жители Иркутской области (14%), Республики Бурятия (10%) и Красноярского края (7%). Среди иностранных путешественников лидировали жители КНР (36%) и Белоруссии (21%).

Мужчин и женщин на праздновании Саалгана оказалось примерно поровну - 51% мужчин и 49% - женщин. При этом средний возраст туристов составил 35-44 года, а самым популярным способом добраться до Забайкалья был автомобильный транспорт, его предпочли (96%). Только 3% путешественников выбрали авиаперелет.

«Сагаалган занимает особое место в жизни забайкальцев. Этот красочный и яркий праздник отмечают жители и гости края. Современные инструменты геоаналитики, кроме социально-демографических показателей турпотока, помогают определять туристические тренды, планировать мероприятия, развивать необходимую инфраструктуру, улучшать транспортные маршруты, навигацию и в целом сервисы гостеприимства. Профильные ведомства получают оценку результативности принятых решений и могут использовать данные для дополнительных инвестиций в отрасль», — сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.