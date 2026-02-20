Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы
|

Молодежь переключилась с Telegram на VK

Россияне не спешат заменять онлайн-общение на голосовое: более 43% абонентов по-прежнему выбирают тарифы с безлимитным трафиком на интернет и нулевым пакетом минут, следует из данных подключений на платформе «YotaАрхив». При этом у молодежи изменился и топ востребованных приложений, для которых подключают безлимит. Об этом CNews сообщили представители Yota.

По данным Yota, в январе 2026 г. пользователи 14-24 лет чаще всего активировали опцию неограниченного доступа к VK (почти 10% от всех подключений). Сервис сместил с первой строчки Telegram, сохранявший лидерство с 2024 г. Также в топ абонентов с начала года попали WeChat, Rutube и TikTok.

Услуга безлимитного интернета в целом остается для пользователей одним из самых важных критериев для выбора тарифа. Так, на платформе «YotaАрхив» самым популярными стали предложения с неограниченным трафиком и нулем минут, их доля — 43% от числа всех подключений.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Когда мы запускали «YotaАрхив», задачей было дать клиентам больше свободы в выборе минут, СМС и гигабайт по выгодной стоимости. Платформа дает возможность предложить свой архивный тариф другим и получить за это бонус — 20% от стоимости за каждое подключение на мобильный счет. Формат оказался востребованным: в среднем каждую неделю появляется около 13 тыс. новых предложений», — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Около половины поделившихся тарифом — аудитория 36-50 лет. При этом молодежь 14-24 лет предпочитает подключаться к уже существующим тарифам (21%), а не выкладывать их (12%). Платформой чаще пользуются мужчины (67%). А наиболее активно подключают и делятся тарифами в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В топ-10 также вошли Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Казань, Кемерово, Омск и Нижний Новгород.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket опубликовал новый рейтинг российских виртуальных АТС

Приглашаем на конференцию «СУБД: технологии, миграция и администрирование» 12 марта 2026 года

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

Сгенерированные нейросетями суперпароли хакеры взламывают за пару часов

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей

Создатель Astra Linux предупреждает: В России возник риск кражи из компаний техники и комплектующих для ПК

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще