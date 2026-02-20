Разделы

K2 Cloud запустил сервис защиты облачных ресурсов от DDoS-атак на сетевом уровне

K2 Cloud (входит в экосистему «К2Тех») объявил о запуске сервиса защиты облачных ресурсов от DDoS-атак на уровнях L3–L4. Решение обеспечивает мгновенную фильтрацию трафика из «К2 Облака» на базе платформы Servicepipe и позволяет сохранить доступность сайтов и веб-приложений даже при атаках неограниченной мощности.

Когда атака уже началась, каждая минута простоя напрямую конвертируется в финансовые потери и репутационные риски. В таких условиях критически важно минимизировать время подключения защиты, особенно если она не была развернута заблаговременно.

Новый сервис K2 Cloud решает эту задачу за счет максимально простого и быстрого старта. Подключение осуществляется через выдачу защищенных Elastic IP-адресов в веб-интерфейсе «К2 Облака». Заказчику достаточно заменить IP-адрес на виртуальной машине или балансировщике нагрузки, при необходимости обновить DNS-запись – и ресурс начнёт работать под защитой. Не требуется вносить серьёзных изменений в маршрутизацию, настраивать дополнительные доступы, прокладывать каналы связи или устанавливать сетевое оборудование. Такой подход позволяет использовать защищённые IP-адреса параллельно с обычными, что особенно актуально в условиях оптимизации затрат, когда требуется обеспечить безопасность не всей инфраструктуры, а отдельных сервисов.

Решение отражает DDoS-атаки на уровнях L3–L4, включая объёмные и «ковровые» атаки, и фильтрует трафик до его попадания в инфраструктуру клиента. Платформа обеспечивает проактивную блокировку более 99% сетевых атак, реагирует на угрозы менее чем за 1 мс и гарантирует доступность сервисов до 99,9% по SLA. Фильтрация осуществляется непрерывно и не ограничивается по мощности атак.

Сервис предоставляется по модели pay as you go. Стоимость складывается из тарифа на очистку трафика силами Servicepipe, фактически переданного интернет-трафика в облаке и количества защищенных Elastic IP-адресов. Доступны тарифы Business и Enterprise с различным уровнем SLA (99,5% и 99,9% соответственно), временем реакции и возможностями индивидуальной настройки. Заказчикам также доступен бесплатный пилот сроком до двух недель (при условии отсутствия активной атаки на момент подключения).

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Мы давно работаем с различными anti-DDoS-вендорами и понимаем, что ключевой фактор в момент атаки — это скорость подключения защиты. Новый сервис в «К2 Облаке» позволяет активировать фильтрацию за считанные минуты, фактически заменив один IP-адрес на другой. Заказчику не нужно перестраивать инфраструктуру, защита уже встроена в облачную платформу», — отметила Анжелика Захарова, руководитель практик «» и кибербезопасности K2 Cloud

Новый сервис дополняет портфель облачных инструментов безопасности K2 Cloud и позволяет компаниям выстроить устойчивую защиту веб-ресурсов и бизнес-критичных сервисов без капитальных затрат и сложных инфраструктурных изменений.

