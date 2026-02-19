Разделы

МТС получила аккредитацию на облачное видеонаблюдение от Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета»

МТС сообщила о том, что облачное видеонаблюдение МТС вошло в число рекомендованных для подключения в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркета». Сервис соответствует всем новым требованиям маркетплейсов и позволит владельцам пунктов выдачи повысить безопасность, снизить операционную нагрузку, а также упростить решение спорных ситуаций.

Облачное видеонаблюдение МТС — это комплексный продукт, который решает задачи клиента на всех этапах реализации: от монтажа оборудования до круглосуточного контроля за объектами. Платформа дает мгновенный доступ к архивным записям. Это позволяет эффективно реагировать на спорные ситуации и избегать штрафов от маркетплейсов. Одной из дополнительных опций является видеоаналитика на базе ИИ, которая распознает различные поведенческие сценарии и речь, помогая контролировать процессы без прямого участия человека.

Особое внимание в сервисе уделено защите данных. Владельцы ПВЗ могут не беспокоиться, что записи попадут в чужие руки: видеоархивы доступны исключительно владельцам ПВЗ, а для маркетплейсов формируются защищенные ссылки с шифрованием. Прямые трансляции также кодируются сквозным шифрованием, что сводит к минимуму риск утечек.

Решение не требует установки собственного сервера: все отчеты формируются в личном кабинете, а данные хранятся в сертифицированных центрах обработки данных, что значительно снижает издержки для владельцев ПВЗ. Управление системой осуществляется удаленно с персональных устройств, например, со смартфонов или планшетов. Также для пользователей предусмотрен мультиэкранный режим для одновременного просмотра нескольких зон и автоматическое сохранение записей в облачное хранилище сроком от 30 дней и более. Кроме этого, продукт интегрируется с уже установленными камерами, сокращая дополнительные затраты.

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

«Маркетплейсы задают высокую планку для контроля за ПВЗ, и облачное видеонаблюдение от МТС соответствует стандартам сразу трех ведущих площадок. Ключевое преимущество для бизнеса — полная прозрачность без лишних затрат, которое помогает предпринимателям сосредоточиться на развитии своего дела, а не на администрировании серверов. По нашим данным, облачное видеонаблюдение позволяет сэкономить в среднем на одном ПВЗ до пяти миллионов рублей благодаря высокому уровню безопасности и контролю за товарами на складах», — сказал директор департамента продуктов бизнес-рынка МТС Максим Ананченко.

В дальнейшем МТС планирует запустить функцию удаленного мониторинга работы систем безопасности. Это поможет своевременно выявлять неполадки в работе оборудования и исключить ситуации, когда отказ камеры фиксируется только в момент происшествия.

