Трудоустройство подростков одобряет каждый второй работодатель

49% работодателей поддерживают раннее трудоустройство и профориентацию подростков. Среди взрослых соискателей 52% относятся к этой идее позитивно. Таковы результаты совместного исследования hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, и компании «АРТ Личность». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Отношение к раннему трудоустройству

Максимальное одобрение раннего трудоустройства и профориентации демонстрируют представители высшего и среднего менеджмента (38,5%), сферы управления персоналом (37,8%) и закупок (35,5%). Напротив, в производстве и сервисном обслуживании лишь 14,6% респондентов выражают безусловную поддержку работе в подростковом возрасте, а в туризме, гостиницах и ресторанах — 16,7%.

Различия наблюдаются и в зависимости от региональной принадлежности респондентов. Так, лидерами по поддержке трудоустройства школьников стали Саратовская область (45,5%), Самарская область (41,1%) и Кемеровская область (38,8%). На другом полюсе — Воронежская область, где лишь 10,5% респондентов выразили безусловное одобрение работе подростков.

«Полученные данные рисуют сложную, но перспективную картину. Понимание разности восприятия трудоустройства подростков в разных демографических и профессиональных группах позволяет разрабатывать точечные меры поддержки – от специальных программ в регионах до создания целевых вакансий с учетом возрастных особенностей. Это путь к созданию сбалансированной системы, где ранний профессиональный опыт станет не исключением, а органичной частью образовательной и карьерной траектории современного подростка», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

При этом взрослые соискатели признают, что раннее трудоустройство может оказать и негативное воздействие на школьников. Например, опасения вызывают возможное рассогласование с учебой и проблемы с успеваемостью (так считают 41% респондентов), высокая усталость и стресс (28%), а также отсутствие свободного времени (26%).

Добавим, что многие россияне знакомы с работой в школьном возрасте на личном опыте. Однако он распределен неравномерно: среди мужчин — 43,1%, среди женщин — лишь 31,3%. Наиболее высок этот показатель в транспортной логистике (49,4%), среди рабочего персонала (37,7%) и в производстве (41,1%). Наименьший — в закупках (12,9%) и финансах (24,8%).

Предрасположенность к сферам деятельности

Как построить цифровую экосистему для атомной отрасли с нуля

Цифровизация

Мнение общества относительно потенциальных ролей при раннем трудоустройстве разделилось. Женщины чаще видят подростков в сфере креатива и творчества (29,8% против 22,8% у мужчин), тогда как мужчины — в легком физическом труде (35,2% против 30,1% у женщин). Молодежь 18-24 лет демонстрирует наиболее широкий взгляд: 50,7% считают, что школьники могут выполнять работу, не требующую специальных навыков, а 38,8% допускают их успех в креативных сферах.

Согласно исследованию, у современных подростков сильнее всего проявляется возможность реализации в сфере общественных наук (у 68% респондентов), в педагогике и менеджменте (по 41%), в экономике (33%).

Для 69% подростков важным фактором (на первом-втором месте) при выборе трудовой деятельности является материальная составляющая (доход), для 61% — комфорт, для 34% — общение и польза. Наименее важными являются возможность проявлять исполнительство (15%) и творчество (14%).

«Подростки стали проявлять больше интереса к самообразованию и планированию своего будущего. Уже в 7-8 классах они начинают задумываться о том, как подготовиться к выбору профессии. Участвуют в проектах, проходят дополнительное обучение, развивают личностные качества, пробуют различные виды деятельности. Большинство современных подростков уже меньше ориентированы на родителей, а больше говорят о пользе, самостоятельности и творчестве. На смену инфантильному поведению идет поведение, основанное на осознанности и самомотивации», — сказала Наталья Сорокина, психолог-консультант компании «АРТ Личность».

