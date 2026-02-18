Разделы

Цифровизация Инфраструктура Системное ПО Импортонезависимость
|

Kubernetes-платформа «Штурвал» совместима с операционной системой «СберТеха»

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и «Лаборатория Числитель» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В ходе тестирования компании подтвердили, что контейнерная платформа «Штурвал» корректно функционирует в окружении серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Совместимость решений позволит компаниям использовать отечественную ОС и при этом сохранить непрерывность и эффективность работы в контейнерных средах.

Оба продукта предназначены для эксплуатации в крупных компаниях. Применяя решения в связке, заказчики смогут разворачивать отказоустойчивую контейнерную платформу «Штурвал» на базе сертифицированной отечественной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Это позволит российским предприятиям быстро и безопасно создавать, внедрять и эффективно поддерживать высоконагруженные корпоративные приложения.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Успешно завершенное тестирование подтверждает не только полную совместимость решений, но и высокий уровень их зрелости. Используя наши программные продукты, корпорации получат надежный и безопасный импортонезависимый стек, а также качественную техническую поддержку для создания эффективной ИТ-инфраструктуры».

Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель», отметил: «Одна из главных ценностей “Штурвала” — умение работать с теми продуктами, которые использует заказчик. Мы не строим вокруг себя экосистем, а интегрируемся с высокотехнологичными продуктами на рынке. Совместимость решений позволяет получить весь функционал Kubernetes-платформы “Штурвал” на надежной отечественной ОС в открытом и закрытом контурах сразу “из коробки”».

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Platform V SberLinux OS Server — серверная ОС, обеспечивающая высокую производительность различных приложений. Система предназначена для управления инфраструктурой, виртуализации оборудования и использования прикладных сервисов и ПО в облаке. Она позволяет создавать эффективную и безопасную среду исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач. Решение зарегистрировано в реестре российского ПО и соответствует высоким корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности, что подтверждено успешной промышленной эксплуатацией на более чем 300 тыс. серверов клиентов компании «СберТех».

«Штурвал» — платформа для автоматизации управления кластерами Kubernetes. Она осуществляет развертывание кластеров и управление узлами, системными сервисами, нагрузками и правами доступа. Решение включает более 30 модулей (кроме самого Kubernetes), заранее настроенных, интегрированных друг с другом, поддерживаемых и обновляемых по одной кнопке. «Штурвал» позиционирует себя как Enterprise Kubernetes.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

В России создается стратосферный БПЛА-ретранслятор на солнечных батареях, способный заменить Starlink

ИТ-директор Sokolov в интервью CNews о применении ИИ: от проектирования украшений до составления графика продавцов

Мишустин распорядился создать федеральную ГИС для цифровизации ЖКХ

Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос

Маск борется за право разработки системы управления роем БПЛА в секретном конкурсе армии США

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще