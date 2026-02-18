Kubernetes-платформа «Штурвал» совместима с операционной системой «СберТеха»

Российские разработчики программного обеспечения (ПО) «СберТех» и «Лаборатория Числитель» объявили о технологической совместимости своих продуктов. В ходе тестирования компании подтвердили, что контейнерная платформа «Штурвал» корректно функционирует в окружении серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Совместимость решений позволит компаниям использовать отечественную ОС и при этом сохранить непрерывность и эффективность работы в контейнерных средах.

Оба продукта предназначены для эксплуатации в крупных компаниях. Применяя решения в связке, заказчики смогут разворачивать отказоустойчивую контейнерную платформу «Штурвал» на базе сертифицированной отечественной операционной системы Platform V SberLinux OS Server. Это позволит российским предприятиям быстро и безопасно создавать, внедрять и эффективно поддерживать высоконагруженные корпоративные приложения.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Успешно завершенное тестирование подтверждает не только полную совместимость решений, но и высокий уровень их зрелости. Используя наши программные продукты, корпорации получат надежный и безопасный импортонезависимый стек, а также качественную техническую поддержку для создания эффективной ИТ-инфраструктуры».

Владимир Беляевский, исполнительный директор «Лаборатории Числитель», отметил: «Одна из главных ценностей “Штурвала” — умение работать с теми продуктами, которые использует заказчик. Мы не строим вокруг себя экосистем, а интегрируемся с высокотехнологичными продуктами на рынке. Совместимость решений позволяет получить весь функционал Kubernetes-платформы “Штурвал” на надежной отечественной ОС в открытом и закрытом контурах сразу “из коробки”».

Platform V SberLinux OS Server — серверная ОС, обеспечивающая высокую производительность различных приложений. Система предназначена для управления инфраструктурой, виртуализации оборудования и использования прикладных сервисов и ПО в облаке. Она позволяет создавать эффективную и безопасную среду исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач. Решение зарегистрировано в реестре российского ПО и соответствует высоким корпоративным требованиям в области надежности, безопасности и производительности, что подтверждено успешной промышленной эксплуатацией на более чем 300 тыс. серверов клиентов компании «СберТех».

«Штурвал» — платформа для автоматизации управления кластерами Kubernetes. Она осуществляет развертывание кластеров и управление узлами, системными сервисами, нагрузками и правами доступа. Решение включает более 30 модулей (кроме самого Kubernetes), заранее настроенных, интегрированных друг с другом, поддерживаемых и обновляемых по одной кнопке. «Штурвал» позиционирует себя как Enterprise Kubernetes.