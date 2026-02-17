Сколько стоит сходить на свидание в 2026 году

Ко Дню всех влюбленных эксперты кошелька «ЮMoney» и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» узнали, как часто россияне ходят на свидания и сколько на это тратят. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Невидимая экономика свиданий

По результатам опроса «ЮMoney», 30% мужчин и 25% женщин ходят на свидания пару раз в месяц, 20% мужчин и 18% женщин делают это только по особым поводам, раз в полгода или реже — по 17% опрошенных. Совсем не ходят на свидания 29% мужчин и 25% женщин.

Аналитики «ЮMoney» отмечают, что мужчины чувствуют финансовое давление острее, но реже используют инструменты для его снижения.

Почти половина мужчин (46%) заметили, что организация достойного свидания стала затратнее. Однако социальные установки остаются сильными: 40% представителей сильного пола не готовы урезать бюджет и снижать качество досуга, даже если это бьёт по карману. В то же время женщины демонстрируют более гибкий подход к личным финансам: 38% внимательно следят за акциями и спецпредложениями (против 17% мужчин), а 29% россиянок активно расплачиваются картами с повышенным кешбэком (среди мужчин таких лишь 17%).

Пока мужчины решают вопрос «в лоб», оплачивая полные чеки, женщины оптимизируют свои траты с помощью финансовых технологий.

Цена первого впечатления

Подготовка к встрече — скрытая часть расходов, которая часто остаётся за кадром. Если раньше считалось, что в салоны красоты ходят единицы, то сейчас этот тренд укрепляется. Хотя 52% мужчин по-прежнему приводят себя в порядок самостоятельно, 17% уже стали постоянными клиентами профессиональных мастеров перед важными встречами. Траты на «мужскую красоту» варьируются: 28% укладываются в диапазон 1–3 тыс. рублей, а ещё 28% готовы потратить от 3 до 5 тыс.

Женщины, как и прежде, инвестируют в подготовку больше времени и ресурсов, но делают это хитрее: 76% делают макияж, 53% — укладку. Интересно, что при более широком спектре процедур (маникюр, педикюр, маски) чеки многих женщин оказываются скромнее мужских: 26% тратят до 1 тыс. руб. — вероятно, благодаря тем самым программам лояльности и умению находить выгодные предложения.

Каждый второй мужчина приходит с цветами

58% мужчин несут цветы на свидание, не дарят ничего 18% опрошенных (среди женщин таких 38%). По 9% мужчин приносят на свидание украшения или делают романтический сюрприз. Ещё 4% считают, что нужно дарить не подарки, а впечатления.

41% женщин делают подарок только по праздникам, 15% — устраивают романтический сюрприз, а 12% несут небольшой подарок.

Женщины хотят, чтобы платил мужчина

Самые популярные места для свиданий — кафе, бары и рестораны: их выбирают 69% мужчин и 47% женщин. Свидания у себя или у партнёра дома предпочитают 22% мужчин и 29% женщин, прогулки в парке и в музее популярны среди 4% мужчин и 12% женщин.

Несмотря на глобальные тренды на равноправие, российский «платёжный этикет» остаётся консервативным: 71% мужчин предпочитают полностью закрывать счёт в ресторане. Лишь 4% женщин готовы делить чек «50 на 50», а треть (35%) убеждены, что финансовая сторона вопроса — исключительно мужская прерогатива.

Однако если бюджет всё же ограничен, пары готовы к компромиссам, но разным. 27% мужчин и 29% женщин согласны сменить локацию на более демократичную или просто погулять в парке. А вот в вопросах логистики единства нет: каждый четвёртый россиянин готов поехать на свидание на общественном транспорте, но среди женщин отказаться от такси согласны лишь 15%.

Индекс свидания: эмоции вместо плюшевых медведей

Данные «Чек Индекса» с 1 января по 10 февраля 2026 г. рисуют любопытную картину смены потребительских предпочтений. Год к году покупки мягких игрушек снизились на 9%, валентинок — на 14%, подарочных сертификатов — на 8%.

Эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД» связывают это со снижением сакральности даты 14 февраля и сдвигом в сторону рационализации. Люди перестали скупать символическую атрибутику, предпочитая переносить покупку серьёзных подарков на другие весенние даты.

Вместо этого пары выбирают совместный опыт. Число покупок билетов в кино выросло на 9% при среднем чеке 583 руб. Это единственный сегмент «праздничной корзины», показавший заметный рост в натуральном выражении.

Тем не менее те, кто все же решает дарить подарки, делают ставку на качество, а не на количество. В сегменте ювелирных украшений число покупок снизилось на 6%, но средний чек вырос на 10%, достигнув 10,40 тыс. руб. Аналогичная ситуация с парфюмерией: объёмы продаж чуть ниже прошлогодних, но средняя сумма покупки увеличилась до 5.65 тыс. руб. Это говорит о том, что россияне стали подходить к выбору подарков более избирательно и осознанно.

Об опросе

Опрос проходил в феврале 2026 г. среди более 1,5 тыс. пользователей «ЮMoney». Среди опрошенных — 60% мужчин и 40% женщин. Большинство респондентов проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Центральном и Сибирском федеральных округах.