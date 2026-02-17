Разделы

Интернет Интернет-реклама
|

Buzzoola внедрила ИИ-модель для увеличения охватов рекламодателей в programmatic-рекламе

Buzzoola (входит в «МТС AdTech») внедрила ИИ-модель для семантического анализа контента на страницах в интернете. Модель анализирует текст страниц сайтов, подключенных к SSP Buzzoola, определяет их тематику и оценивает риски по brand safety, после чего она автоматически решает, где допустимо показывать рекламу. Новая модель закупки позволяет увеличить охваты рекламодателей в DSP Buzzoola среднем на 25-30% без снижения требований к безопасности бренда.

Технология Buzzoola направлена на решение одной из ключевых проблем рынка programmatic-рекламы: ограниченность доступного инвентаря при работе с брендами, чувствительными к контексту размещения рекламы. Ранее фильтрация контента строилась на статичных ограничениях и ручной модерации (white-листы), что сужало охваты рекламодателей. Новая ИИ-модель работает с текстовым контентом страниц, выполняет семантическую классификацию и интегрируется напрямую в decision layer DSP для автоматического выбора площадок в режиме реального времени.

Для корректной работы модели Buzzoola разработала KeyPages – интеллектуальный категоризатор контента, который автоматически определяет тематику веб-страниц для контекстного таргетинга и Brand Safety. Как работает категоризатор контента KeyPages: HTML-страницы загружаются и очищаются от лишних элементов (метаданные, теги), после чего из текста извлекаются ключевые фразы с использованием TF-IDF и графовых алгоритмов; ключевые фразы проверяются моделью на релевантность заголовку страницы; на основе заголовка и ключевых слов формируются промпты для LLM семейства Qwen, которая проводит первичную категоризацию контента; результаты лемматизируются и сопоставляются с внутренним словарем категорий DSP, после чего принимается решение о возможности показа рекламы.

На базе LLM Qwen уже классифицированы сотни тысяч страниц по 80+ категориям: лайфстайл, бизнес, политика, образование, наука, хобби и интересы. По внутренним оценкам компании, точность определения контекста страниц достигает свыше 85% и выше в зависимости от категорий контента.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

Интеграция ИИ-модели в DSP увеличивает доступный инвентарь, включая страницы сайтов, ранее исключенные из медиапланов. Рекламодатели расширяют охват без потери безопасности бренда и повышают эффективность кампаний за счет релевантного контекста размещений и оптимизации закупки по ключевым метрикам. Паблишеры, в свою очередь, получают возможность монетизировать больший объем трафика на различных ресурсах, например, на новостных сайтах или в интернет-магазинах.

«Отказ от жесткой привязки к white-листам – это логичный этап развития интернет-рекламы. Рынок переходит от формальных ограничений на уровне сайтов к работе со смыслом и реальным контекстом потребления контента. Анализ каждой отдельной страницы позволяет масштабировать рекламные кампании без компромиссов по безопасности бренда и качеству размещений. Мы считаем, что в ближайшие годы такой подход станет новым стандартом для отрасли», – сказал генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал карту «Рынок российских ПАК»

«Авито» запустит собственную рекламную сеть и будет продавать рекламу на сторонних ресурсах

Российские вендоры развивают ПАК для ИИ

В России впервые реклама VPN-сервисов признана ненадлежащей. Хозяин Telegram-канала привлечен к ответственности

Спрос на российские ПАК сместился от точечных решений к комплексным инфраструктурным продуктам

VK пошла войной на блогера из «лиги поп-ММА». Корпорация требует 40 миллионов за несостоявшийся «хайп»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще