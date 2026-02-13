«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» автоматизировал управление производством с Talarix MES

«Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», завершил масштабный проект по внедрению производственной информационной системы Talarix MES. Проект преследовал цель замены устаревшей системы управления и обеспечения сквозной прозрачности всех процессов – от приемки сырья до отгрузки готовой продукции. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Для того, чтобы решить задачи повышения эффективности, снижения потерь и обеспечения полной прослеживаемости в соответствии с отраслевыми стандартами, руководство предприятия приняло решение о выборе специализированного MES-решения. В пользу системы Talarix MES сыграли ее функциональность и адаптируемость под конкретные производственные особенности, а ключевыми факторами в выборе интегратора стали успешный предыдущий опыт сотрудничества по внедрению «1С:ERP» на ДМПЗ, высокая квалификация и подтвержденная компетентность команды исполнителя сфере внедрения MES-систем.

Основными задачами проекта стали обеспечение сквозной прослеживаемости сырья и готовой продукции, оптимизация складского учета, снижение производственных потерь и брака, а также повышение эффективности планирования. Особое внимание уделялось бесшовной интеграции MES с существующими ИТ-системами ДМПЗ и ФГИС «Меркурий».

Автоматизация затронула ключевые участки производства, включая мини-бойню, цех обвалки, колбасный цех, цех деликатесов и холодцов, цех технических фабрикатов. В контур проекта также вошли склады сырья, материалов и специй. В общей сложности, более чем на 50 рабочих местах рутинные операции были заменены на регламентированные цифровые инструменты. На каждом из этих участков использование MES принесло ощутимые операционные улучшения.

Например, кардинально преобразилась приемка сырья. Внедрение Talarix MES позволило автоматизировать обработку входящих партий мяса. Теперь при поступлении сырья операторы сканируют QR-коды ветеринарных сопроводительных документов, что дает возможность автоматически регистрировать все необходимые параметры партии: дату производства, сроки годности, данные о поставщике и другие характеристики. Все это значительно сократило время обработки сырья и фактически исключило ошибки ручного ввода данных.

На мини-бойне автоматизирован весь путь от поступления скота через автовесовую и пункт ветеринарного контроля до убоя, выпуска полутуш, субпродуктов и передачи их на склад. При этом склад полутуш обеспечивает прием продукции на охлаждение и ее своевременную передачу в буфер обвалки.

Проектная команда Talarix настроила адресное хранение с использованием штрихкодирования и RFID-меток, благодаря чему каждая партия сырья и готовой продукции закрепляется за конкретной складской ячейкой. При отборе сырья для производственных нужд система автоматически учитывает сроки годности по принципу FEFO и точно указывает местонахождение требуемых партий. Это не только позволило оптимизировать складские операции, но и сократило время на поиск и отбор необходимых ТМЦ.

Автоматизирован и склад специй. Здесь реализован точный учет движения ТМЦ с возможностью контроля остатков в режиме реального времени и автоматического формирования заявок на пополнение запасов.

В цехе обвалки система не только фиксирует приемку сырья и его передачу на разделку, но и ведет пооперационный учет выработки каждого сотрудника. На участке плиточной заморозки автоматизирован весь цикл работ: от получения сырья до выпуска замороженных блоков, их маркировки и отправки на хранение.

В производственных цехах Talarix MES обеспечила сквозную прослеживаемость движения полуфабрикатов, а в цехах подготовки сырья и составления фарша – строгий контроль соблюдения рецептур и различных технологических параметров. На участках формовки и термообработки появился инструментарий для мониторинга соблюдения временных и температурных режимов с оперативной фиксацией любых отклонений в режиме «онлайн».

В цехе термообработки Talarix MES в режиме реального времени отслеживает время нахождения продукции в осадке, загрузку термокамер, процесс перетарки, контролирует циклы охлаждения и ведет учет очистки оборудования.

В области производственного планирования Talarix MES сделала возможным формирование заданий с учетом производительности оборудования, наличия и загруженности персонала и фактических остатков, а также планирование обеспечения цеха мясосырья по датам производства и циклам. Благодаря этому удалось оптимизировать производственные графики и снизить простои оборудования.

Интеграцию Talarix MES с корпоративной информационной системой предприятия, ФГИС «Меркурий» и другими ИТ-системами завода обеспечила Datareon ESB – она организовала централизованный обмен данными между разнородными системами, гарантируя их согласованность и актуальность.

Отдельным значимым результатом стал автоматизированный учет выработки сотрудников, позволяющий точно отслеживать производительность и качество их работы.

Проект был реализован в полном объеме и запланированные сроки, несмотря на ряд вызовов, включая: пересмотр бизнес-процессов в ходе проекта, непрерывность производства, большую численность проектных команд и строгие корпоративные регламенты.