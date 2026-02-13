Разделы

Через пять лет медиахолдинги смогут работать на единой технологической платформе

Российский медиарынок подходит к крупнейшей технологической перестройке за десятилетия. На фоне широкого внедрения ИИ и удешевления вычислительных мощностей, развития облачной инфраструктуры отрасль идет к унификации технологической части. Сложные специализированные hardware-решения для ТВ-производства заменит универсальная ИТ-инфраструктура. По оценке экспертов, единая технологическая платформа станет ключевым условием суверенитета в медиакоммуникациях в ближайшие пять лет. Об этом CNews сообщили представители «Синтерра Медиа».

Курс на единую технологическую платформу

Объем российского рынка видеоконтента перевалил за 400 млрд руб. Из них порядка 20 млрд приходится на технологическую инфраструктуру — сегмент, который, несмотря на относительно скромный размер, задает темп всей индустрии: удешевляет производство, ускоряет дистрибуцию и делает возможным персонализированное потребление контента.

По словам генерального директора «Синтерра Медиа» Григория Урьева, рынок подошел к этапу, когда идея общей технологической основы перестала быть концепцией — она становится практической задачей. «На горизонте пяти лет реально создать единую технологическую среду отрасли — медиаплатформу, способную объединить несколько крупнейших медиахолдингов. Без такого шага технологический суверенитет в отрасли невозможен», — сказал он.

Сегодня компании активно инвестируют в отечественные ИТ-решения, однако фрагментация экосистем и нехватка ресурсов сдерживают масштабирование. Консолидация позволит перенести ключевые процессы в облако, отказаться от устаревшего аппаратного парка и перейти к промышленной модели MaaS (media as a service). По прогнозам, уже к 2030 г. большинство сложных операций — от монтажа до обработки эфира — будет выполняться в виде облачных сервисов.

Генеральный директор «Синтерра Медиа» подчеркивает, что следующий этап — гибридизация форматов и персонализация дистрибуции: «Мы постепенно движемся к медиа по запросу. Так же, как мы уже привыкли управлять домом голосом, мы будем обращаться к медиа: сформулировал запрос — получил нужный аудиовизуальный контент. Персонализированное телевидение появится гораздо быстрее, чем кажется».

ИИ как базовая технология медиапроизводства

Еще несколько лет назад искусственный интеллект воспринимался скорее как эксперимент, но сегодня он стал неотъемлемой частью ежедневной работы редакций. На рынке уже активно применяются цифровые аватары ведущих, актеров, медийных лиц — от стилизованных до ультрареалистичных. Системы автоматической модерации распознают сцены насилия, курения или употребления алкоголя до выхода в эфир.

ИИ-сервисы берут на себя субтитрирование, перевод и интеллектуальный дубляж более чем на 140 языков, сокращая сроки озвучания до 70%. «Умные» видеоархивы, способные распознавать лица, предметы, речь и локации, ускоряют поиск нужных материалов более чем в 20 раз, а инструменты мониторинга анализируют эфир сотен каналов в реальном времени. ИИ перестал быть вспомогательным решением — он стал базовой технологией отрасли.

Как построить масштабируемую систему документооборота для тысяч пользователей
Цифровизация

Последствия 2022 г. и новый баланс в доставке ТВ-сигнала

Одним из самых заметных изменений последних лет стал стремительный уход от спутниковой модели доставки телесигнала. После создания национальной медиасети и внешних вмешательств 2022 г. телеканалы начали массово переходить на наземные каналы связи — и этот сегмент резко ускорился. В 2022 г. он вырос на 10%, а в 2023 г. — уже на 40%, достигнув 960 млн руб. По итогам 2024 г. рост был 17% (1 млрд 120 млн руб.). По охвату наземная доставка почти сравнялась со спутниковой. По итогам 2025 г. объем рынка составил 1,2 млрд руб. ( +7%).

Национальная медиасеть «Синтерра Медиа», построенная на российском оборудовании и охватывающая 87 регионов, показывает устойчивый рост: количество подключенных ТВ-операторов, стриминговых сервисов и OTT-платформ выросло в 2024 г. на 80%, а за девять месяцев 2025 г. — еще на 70%.

Как маркировка звонков для бизнеса изменит корпоративную телефонию
Телеком

Параллельно растет качество вещания. В 2023 г. в стране работало 308 HD-каналов, а в 2025 г. — уже 328. Число UHD-каналов достигло 17, и в ближайшие годы оно продолжит увеличиваться вместе с модернизацией производственных мощностей.

Российский медиарынок находится на пороге масштабной трансформации. Консолидация технологий, развитие облачных сервисов, стремительное внедрение ИИ и рост наземной доставки создают новую архитектуру отрасли. В ближайшие годы изменятся не только способы производства, но и принципы потребления контента — от традиционного линейного телевидения к персонализированным, интерактивным медиасредам.

