«РТ-УльтимаТек» выводит на рынок комплексные консультационные услуги для построения частных сетей связи

«РТ-УльтимаТек» выводит на рынок комплексные консультационные услуги для построения частных сетей связи. Независимая экспертиза поможет решить системные проблемы быстрорастущего рынка сетей PrivateLTE и предложить промышленным предприятиям полный цикл поддержки, от стратегического консалтинга до функций технического заказчика и надзора.

Предприятия по всему миру демонстрируют взрывной рост интереса к технологии Private LTE/5G. В России рынок растет приблизительно на 20% в год, а на конец 2025 г. количество проектов по строительству частных сетей превысило 170. Однако это все еще недостаточный показатель для формирования глубокой экспертизы в масштабах всей отрасли. Большинство кейсов носят экспериментальный или пилотный характер, и в стране пока не накоплено критической массы успешных референсов для тиражирования на «живых» промышленных объектах. Сложившаяся ситуация многократно усиливает спрос на отраслевой консалтинг, основанный на реальной практике и экспертной методологии.

Компания «РТ-УльтимаТек», созданная промышленным интегратором «УльтимаТек» для внедрения защищенных сетей беспроводной связи (Private LTE/5G) на производственных объектах, объявила о расширении портфеля услуг и запуске консалтинговой практики.

Это решение поможет компенсировать отсутствие достаточных компетенций как у самих заказчиков, так и у текущих поставщиков решений. На рынке действительно много предложений от операторов связи, предлагающих услуги по строительству частных сетей, однако они типовые и зачастую ограничены собственными технологическими платформами, в то время как каждый отдельный проект уникален по своим техническим характеристикам и условиям реализации.

Внутренние ИT-специалисты компаний заказчиков, как правило, обладают компетенциями в области базовых технологий типа Ethernet и Wi-Fi, но не имеют глубокого понимания специфики построения частных сетей для промышленной цифровизации. Полный цикл работ, от проектирования до получения разрешений в Роскомнадзоре, остается для них сложной задачей и приводит к затруднениям в оценке предлагаемых продуктов.

Ситуацию усугубляет острый дефицит квалифицированных специалистов на рынке. По экспертным оценкам, в России насчитывается не более 40-50 профессионалов, обладающих полноценным опытом реализации enterprise-решений в области Private LTE/5G. При этом растущее многообразие доступных технологических решений создает дополнительную сложность для выбора оптимальной архитектуры.

«Промышленные компании, стоящие на пороге масштабной цифровой трансформации, зачастую не имеют развитых внутренних компетенций для выбора и внедрения решений в области связи, а внешние предложения могут быть избыточны по стоимости или технологически ограничены, — сказал генеральный директор «РТ-УльтимаТек» Георгий Цихисели. — Наша миссия – стать для промышленности независимым «лоцманом», который проводит корабль клиента мимо «рифов» – избыточных или неоптимальных решений. Мы выступаем центром компетенций, который не только подберет оптимальное техническое решение, но и возьмет на себя всю ответственность за его реализацию, гарантируя качество и соблюдение бюджета. В условиях, когда частная сеть становится основой цифровой инфраструктуры предприятия, а не просто «еще одним проектом», ценность независимого консалтинга и управления многократно возрастает».

В ответ на эти вызовы «РТ-УльтимаТек» представляет пакет услуг, структурированный по трем основным направлениям. Первое направление – это стратегический консалтинг по сетям PrivateLTE, который включает организацию работ с операторами связи или в автономном режиме, реализацию комплексных проектов и общесетевой консалтинг, в том числе проектирование слаботочных сетей.

Отдельный фокус сделан на разработке стратегий для enterprise-сегмента, ориентированных на решение специфических промышленных задач. Это включает создание решений для роботизации производственных процессов, организацию защищенных сетей в закрытом контуре, а также разработку архитектур, обеспечивающих интеграцию перспективных технологий в существующую инфраструктуру, включающую АСУ ТП, MES, видеонаблюдение, оборудование IoT.

Второе направление – технический надзор на всех этапах реализации проектов частных сетей связи. Услуга включает независимый контроль выполнения работ сторонними исполнителями и обеспечение соответствия качества конечного результата установленным требованиям и достижение проектных показателей на всех этапах, от монтажа до ввода решений в эксплуатацию.

Эксперты «РТ-УльтимаТек» осуществляют мониторинг соблюдения технологических процессов и отраслевых стандартов, аналогично практике строительного технического надзора. Это гарантирует соответствие выполняемых работ проектной документации, техническим регламентам и спецификациям заказчика.

Новое направление в сфере связи – функция технического заказчика. Компания берет на себя полное ведение работы, начиная от стадии проектирования и заканчивая сдачей готового проекта, неся полную ответственность за соответствие всех параметров. Этот подход особенно важен для создания единой инфраструктуры вместо «зоопарка» разрозненных решений.

Методология «РТ-УльтимаТек» основана на собственном опыте команды по строительству частных сетей. Например, в рамках одного из проектов экспертам удалось снизить стоимость его реализации со 160 до 100 млн руб. благодаря тщательному аудиту предложения оператора связи и исключению технологически избыточных компонентов. В другом случае пересмотр исходных технических требований под конкретные задачи промышленной автоматизации позволил оптимизировать бюджет проекта вдвое. Значительный экономический эффект достигается и за счет экспертной оценки технических заданий, где, например, было обосновано применение оптимального двукратного резервирования систем вместо избыточного четырехкратного.

Совместное предприятие «РТ-УльтимаТек» было создано для замены дорогостоящих зарубежных аналогов PrivateLTE и устаревающего индустриального Wi-Fi на отечественные защищенные решения.