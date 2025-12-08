Разделы

Решения компании YouGile подтвердили совместимость с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и YouGile подтвердили корректную работу мобильной версии системы управления проектами YouGile с российской мобильной операционной системой «Ред ОС М».

Совместимость была подтверждена в рамках комплексных испытаний, проведенных специалистами двух компаний. Приложение YouGile стабильно работает на устройствах под управлением «Ред ОС М», обеспечивая удобный доступ пользователей к задачам, проектам, коммуникации и инструментам командного взаимодействия.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

YouGile – российская система управления проектами, объединяющая инструменты работы с задачами, корпоративный мессенджер, простую CRM и ИИ-возможности. Это решение поддерживает полный цикл командной работы: планирование, коммуникации, контроль хода работ, управление сделками и анализ процессов.

Система проста во внедрении и использовании, подходит компаниям любого масштаба - от малых команд до крупных организаций. Инструменты мониторинга в реальном времени позволяют руководителям отслеживать прогресс, оперативно выявлять узкие места и повышать эффективность работы подразделений.

YouGile внесена в Единый реестр российского программного обеспечения (№7152 от 3 ноября 2020 г.), что подтверждает соответствие высоким требованиям отечественного рынка. Приложение доступно на iOS и Android, обеспечивая удобный доступ к задачам и коммуникации независимо от места нахождения сотрудника.

