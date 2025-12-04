Агрегатор такси «ИксКар» перенес ИТ-инфраструктурe в облако Cloud.ru

Агрегатор такси «ИксКар» перенес 100% ИТ-инфраструктуры в облако Cloud.ru. Миграция обеспечила возможность быстро масштабироваться, свести время простоев систем к нулю и, как итог, подготовить системы для пятикратного роста числа клиентов за последние полгода. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера.

В отличие от традиционных агрегаторов, «ИксКар» дает пассажирам возможность самостоятельно выбирать цену поездки, а водителям — устанавливать тарифы, комиссии и условия работы. Платформа объединяет мобильные приложения для пассажиров и водителей, а также административные панели для управления сервисом и таксопарками.

«ИксКар» было важно выбрать облачного провайдера, который сможет гарантировать зрелые PaaS-сервисы и позволит быстро масштабироваться и наращивать долю агрегатора на рынке такси. Проанализировав рынок, компания выбрала Cloud.ru. Помимо зрелости облака, определяющими факторами стали гибкая тарификация, то есть оплата только за фактическое потребление ресурсов и широкий выбор сервисов для настройки оптимальной конфигурации.

«ИксКар» подключила семь сервисов Cloud.ru — виртуальные машины, блочное и объектное хранилища данных, резервное копирование, виртуальную частную сеть, а также управляемую СУБД и сервис с выделенными IP-адресами для публичного доступа. Также «ИксКар» планирует разработать и внедрить рекомендательную систему для водителей и пассажиров с помощью инструментов цивровой среды AI Factory.

«Мы перенесли 100% ИТ-инфраструктуры в облако Cloud.ru — все сервисы работают стабильно и непрерывно, даже в часы пик. С момента миграции количество клиентов агрегатора выросло в пять раз. Мы ставим перед собой амбициозную цель — достичь показателя в миллион поездок в день и занять до 20% рынка такси. А в процессе движения к этой цели намерены и дальше масштабироваться на облачной платформе Cloud.ru», — сказал Максим Именинник, основатель и руководитель агрегатора такси «ИксКар».

«Бизнес агрегаторов такси построен на доверии водителей и пассажиров. Если приложение будет недоступно хотя бы пару минут — компания потеряет не только заказы, но и пострадает репутационно. Рады видеть, как «ИксКар» растет на нашей платформе и конкурирует с лидерами рынке, предоставляя водителям и пассажирам больше свободы и гибкости», — сказал Алексей Ри, ведущий специалист по продажам Cloud.ru.

Агрегатор был создан в 2019 г. На данный момент компания работает в 15 регионах России, в том числе Москве и Московской области, Камчатском крае, Краснодарском крае и других. К сервису подключены более 43 тыс. водителей, которые с момента выхода сервиса на рынок совокупно заработали более 347 млн руб. За все время они совершили более 1,7 млн поездок в 31 городе. По данным «Контур.Фокуса», АО «Икс Кар групп» в 2024 г. получило 2,7 млн руб. выручки.