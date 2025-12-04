Разделы

Облака
|

Агрегатор такси «ИксКар» перенес ИТ-инфраструктурe в облако Cloud.ru

Агрегатор такси «ИксКар» перенес 100% ИТ-инфраструктуры в облако Cloud.ru. Миграция обеспечила возможность быстро масштабироваться, свести время простоев систем к нулю и, как итог, подготовить системы для пятикратного роста числа клиентов за последние полгода. Об этом CNews сообщил представитель облачного провайдера.

В отличие от традиционных агрегаторов, «ИксКар» дает пассажирам возможность самостоятельно выбирать цену поездки, а водителям — устанавливать тарифы, комиссии и условия работы. Платформа объединяет мобильные приложения для пассажиров и водителей, а также административные панели для управления сервисом и таксопарками.

«ИксКар» было важно выбрать облачного провайдера, который сможет гарантировать зрелые PaaS-сервисы и позволит быстро масштабироваться и наращивать долю агрегатора на рынке такси. Проанализировав рынок, компания выбрала Cloud.ru. Помимо зрелости облака, определяющими факторами стали гибкая тарификация, то есть оплата только за фактическое потребление ресурсов и широкий выбор сервисов для настройки оптимальной конфигурации.

«ИксКар» подключила семь сервисов Cloud.ru — виртуальные машины, блочное и объектное хранилища данных, резервное копирование, виртуальную частную сеть, а также управляемую СУБД и сервис с выделенными IP-адресами для публичного доступа. Также «ИксКар» планирует разработать и внедрить рекомендательную систему для водителей и пассажиров с помощью инструментов цивровой среды AI Factory.

«Мы перенесли 100% ИТ-инфраструктуры в облако Cloud.ru — все сервисы работают стабильно и непрерывно, даже в часы пик. С момента миграции количество клиентов агрегатора выросло в пять раз. Мы ставим перед собой амбициозную цель — достичь показателя в миллион поездок в день и занять до 20% рынка такси. А в процессе движения к этой цели намерены и дальше масштабироваться на облачной платформе Cloud.ru», — сказал Максим Именинник, основатель и руководитель агрегатора такси «ИксКар».

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Цифровизация

«Бизнес агрегаторов такси построен на доверии водителей и пассажиров. Если приложение будет недоступно хотя бы пару минут — компания потеряет не только заказы, но и пострадает репутационно. Рады видеть, как «ИксКар» растет на нашей платформе и конкурирует с лидерами рынке, предоставляя водителям и пассажирам больше свободы и гибкости», — сказал Алексей Ри, ведущий специалист по продажам Cloud.ru.

Агрегатор был создан в 2019 г. На данный момент компания работает в 15 регионах России, в том числе Москве и Московской области, Камчатском крае, Краснодарском крае и других. К сервису подключены более 43 тыс. водителей, которые с момента выхода сервиса на рынок совокупно заработали более 347 млн руб. За все время они совершили более 1,7 млн поездок в 31 городе. По данным «Контур.Фокуса», АО «Икс Кар групп» в 2024 г. получило 2,7 млн руб. выручки.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Герман Величко, «Айсорс»: Виртуализация АСУ ТП дает до 30% экономии

Сроки отгрузки жестких дисков во всем мире достигли двух лет. Облачные гиганты вовсю скупают SSD, провоцируя новый дефицит

Переход от HR Tech к Work Tech — ключевой вектор развития российского рынка автоматизации рекрутмента

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Никита Обидин, «Солар»: Дефицит ИБ-кадров — это нехватка не людей, а практических навыков

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще